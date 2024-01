Zmutowali koronawirusa. Uszkadza mózg i powoduje stuprocentową śmiertelność

Chińscy naukowcy wyhodowali nowy szczep koronawirusa

Jak donosi serwis DailyMail, naukowcy z Pekinu – powiązani z chińską armią – mimo wydarzeń związanych z pandemią COVID-19, w dalszym ciągu prowadzą eksperymenty nad koronawirusem. Udało im się „stworzyć” zmutowany, niezwykle zjadliwy szczep.

W tym celu użyli podobnego do wywołującego COVID-19 wirusa o nazwie GX_P2V występującego wśród łuskowców. W świecie naukowym żywo spekulowano na temat tego, że to właśnie łuskowce mogą stanowić żywiciela pośredniego, który przenosi koronawirusa z nietoperzy na ludzi. Co więcej, postanowili sprawdzić, jak wirus działa na organizmy żywe, w tym wypadku na zmodyfikowane myszy. Gryzonie zostały „humanizowane”, czyli zmodyfikowane tak, by uzyskiwać wyniki jak najbardziej przybliżone do ludzkich.

Reklama