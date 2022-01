W sobotę 15 stycznia doszło do wybuchu wulkanu Hunga Tonga. Eksplozja była tak ogromna, że jej huk był słyszalny na Fidżi czy Samoa Amerykańskim. Kataklizm wywołał tsunami, które w błyskawicznym tempie dotarło do wybrzeży Ameryki Południowej, Kalifornii, a nawet do Japonii.

Eksplozję odczuł świat w postaci fali podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. Na całym świecie barometry odnotowały skokowy wzrost ciśnienia związany z wybuchem Hunga Tonga. Fala dotarła nawet do Polski - meteorolodzy na stacji na Kasprowym Wierchu także poinformowali o incydencie barycznym.

Reklama

Skok ciśnienia był w niektórych miejscach tak duży, że doprowadził do podniesienia się nawet poziomów wód w morzach. O nietypowym zjawisku poinformowali meteorolodzy z Hiszpanii i Portugalii.

Zdjęcie Całe Królestwo Tonga zostało komunikacyjnie odcięte od reszty świata / New Zealand Defence Force / Getty Images

Meteotsunami w basenie Morza Śródziemnego

Pracownicy hiszpańskiego instytutu meteorologicznego AEMET w Madrycie poinformowali o wystąpieniu tzw. meteotsunami, czyli wzrostu poziomu wód morskich wywołanym zmianami ciśnienia atmosferycznego.

U brzegów Minorki w basenie Morza Śródziemnego poziom morza podniósł się o 50 cm. Nieco mniejszy wzrost, ale odczuwalny, odnotowano także na Majorce oraz na wybrzeżu w Alicante i Walencji.

Portugalskie służby także przekazały informacje o podobnym zjawisku. Najwyższy wzrost poziomu morza pokazały odczyty z wyspy Sao Miguel w archipelagu Azorów. Wyniósł on 40 cm.

Zdjęcie Zdjęcia pokazują widok na port morski na Tonga 29 grudnia 2021 i 18 stycznia 2022 / HANDOUT/AFP / East News

Katastrofalne skutki kataklizmu na Tonga. Pomoc Nowej Zelandii

Poniedziałkowa misja lotnicza nowozelandzkich sił obronnych doniosła o widocznych skutkach kataklizmu na Tonga.

Cały obszar państwa został pokryty wyraźną warstwą pyłów wulkanicznych. Zielone, rajskie wyspy obecnie są całe szare od zalegających na powierzchni materiałów piroklastycznych. Widoczne również jest to, że poprzednio turkusowa barwa wody w oceanie zamieniła się w jasno brązową.

Zdjęcie W poniedziałek i we wtorek Nowa Zelandia wysłała pomoc humanitarną na Tonga / New Zealand Defence Force / Getty Images

Nowa Zelandia dostarczyła na Tonga także towary pierwszej potrzeby. Niestety pas startowy na lotnisku w Nuku’alofa jest nadal nieoczyszczony, co utrudniało dotarcie na wyspę. Największym obecnie problemem jest brak pitnej wody w całym kraju.

Zdjęcie Podstawowym problemem na wyspach jest brak pitnej wody / HANDOUT/AFP / East News

We wtorek 18 stycznia dwa okręty wyruszyły z Nowej Zelandii z pomocą humanitarną. Rząd kraju zdecydował się wydać milion dolarów na wszystkie działania pomocowe skierowane do Tongijczyków.