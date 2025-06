W erze danych, która zdaje się wiedzieć o nas wszystko - od lokalizacji telefonu po to, co kupujemy na śniadanie, państwa przestają widzieć to, co najważniejsze... samych ludzi. Jak alarmują naukowcy z University of Southampton i Columbia University w artykule opublikowanym w "Science", na całym świecie z oficjalnych statystyk znikają miliony osób. Nie tylko w państwach rozwijających się, ale także w tych, które chwalą się zaawansowaną administracją, takich jak Stany Zjednoczone.