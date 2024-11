Przed rozpoczęciem projektu nasza wiedza o komórkach przypominała "mapę z XV wieku". Teraz, dzięki nowoczesnym technologiom, mamy obraz w jakości porównywalnej do Map Google - zarówno szczegółowy widok "topografii", jak i dynamicznych zmian w organizmie.

Już teraz na łamach publikacji w Nature głośno mówi się jednak o kilku kamieniach milowych tego projektu , porównywanego do Human Genome Project, czyli mapowania ludzkiego genomu, które trwało dwie dekady. A chodzi o mapę przewodu pokarmowego (od jamy ustnej po jelito grube) obejmującą 1,6 mln komórek, szkielet w fazie prenatalnej, co pozwoliło zidentyfikować geny związane z ryzykiem artretyzmu biodrowego, strukturę grasicy, czyli organu kluczowego dla układu odpornościowego oraz mapę naczyń krwionośnych i architekturę molekularną łożyska.

Projekt przyczynił się też m.in. do odkrycia nieznanego wcześniej typu komórki w układzie oddechowym - jonocytu, który może pomóc w leczeniu mukowiscydozy. Podczas pandemii COVID-19 dane atlasu ujawniły, że nos, oczy i usta są głównymi punktami wejścia wirusa do organizmu. Atlas, oparty na próbkach z całego świata, różni się od wspomnianego już projektu genomu ludzkiego, który bazował głównie na jednym osobniku. Jak podkreślają pomysłodawcy projektu, osiągnięcia te mogą zrewolucjonizować medycynę, otwierając drogę do lepszego zrozumienia zdrowia, chorób i nowych terapii.