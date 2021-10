Apple zarabia na grach więcej niż Nintendo, Microsoft i Sony razem wzięte

Apple to zdecydowanie nie jest firma, która przychodzi nam do głowy, jeśli chodzi o gry wideo, tymczasem okazuje się, że w 2019 roku zarobiła na swoim sklepie z grami więcej niż branżowi giganci, tj. Nintendo, Microsoft, Sony i Activision Blizzard... razem wzięte. Takie rewelacje przynosi raport Wall Street Journal, z którego dowiadujemy się, że w okresie październik 2018 - wrzesień 2019 App Store wygenerował 15,9 mld USD.



Magazyn przeprowadził też na jego podstawie samodzielne analizy i sugeruje, że gry wideo przyniosły firmie w tym okresie zysk w wysokości 8,5 mld USD. A że większości z nas takie liczby niewiele mówią, to warto dodać, że to jakieś 2 mld więcej niż połączone siły Sony, Nintendo, Microsoftu i Activision w tym samym czasie. A mowa przecież o największych zawodnikach tej branży, od lat skupiających się niemal wyłącznie na gamingu (z wyjątkiem Microsoftu, ale w tym przypadku pod uwagę były brane tylko wpływy z gier wideo).



Co więcej, Apple twierdziło podczas sporu z Epic Games, że ujawniony w dokumentach wskaźnik rentowności sprzedaży, na którym swojej kalkulacje opiera również Wall Street Journal, jest niewłaściwy, bo nie uwzględnia wielu połączonych wysiłków związanych z App Store, więc w rzeczywistości liczby mogą być jeszcze wyższe. Trudno powiedzieć jak mocno, ale tego zapewne się już nie dowiemy, o ile Apple nie zdecyduje się nimi oficjalnie pochwalić.



Zdjęcie Apple mocno korzysta na rosnącym rynku gier mobilnych / 123RF/PICSEL

I choć na pierwszy rzut oka wydaje się to zaskakujące lub nawet niemożliwe, to warto pamiętać, że branżowi specjaliści już od lat informują, że wydatki użytkowników na gry mobilne poszybowały w górę, zostawiając daleko w tyle konsole i komputery. W lipcu tego roku poznaliśmy choćby raport firmy analitycznej App Annie i International Data Group (IDC), z którego wynika, że w tym roku wydamy na gry mobilne ok. 120 mld USD. Dla porównania prognozy dla komputerów wskazują na 41 mld USD, dla konsol domowych 39 mld USD, a dla konsol przenośnych, czyli na ten moment głównie Nintendo Switch, 4 mld USD.



Z tego samego raportu dowiadujemy się też, że w stosunku do czwartego kwartału 2019 roku, w pierwszym kwartale obecnego wydatki na gry mobilne zanotowały ogromny wzrost o 40%. I wszystko staje się jasne - mobilne granie ciągle zyskuje na popularności, a że przy platformach Apple oznacza to App Store i udział dla giganta z Cupertino od każdej transakcji związanej z grami, to mamy efekt w postaci ogromnych pieniędzy.