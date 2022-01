Autopilot w Tesli zabił dwie osoby. Za wypadek odpowie kierowca

Filip Mielczarek Lista SG

Takiej sytuacji obawiali się wszyscy ci, którzy zainteresowani są technologiami autonomicznymi w pojazdach. Jeśli będziecie podróżować w trybie autonomicznym i dojedzie do wypadku z ofiarami śmiertelnymi, to Wy zostaniecie za to ukarani. Przerażające? Taka jest rzeczywistość.

Autopilot w Tesli zabił dwie osoby. Za wypadek odpowie kierowca 123RF/PICSEL