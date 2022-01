Elon Musk jest w szoku. Korki w jego podziemnych tunelach

W trakcie odbywających się w ubiegłym tygodniu słynnych targów elektroniki użytkowej CES 2022 w Las Vegas, ogromnym zainteresowaniem cieszyły się nie tylko innowacyjne produkty, ale również technologia opracowana przez firmę Elona Muska. Mowa tutaj o podziemnym tunelu Loop, w którym można podróżować na pokładach Tesli po kilku ważnych lokacjach w mieście.

Okazuje się jednak, że oddany do użytku rok temu system dwóch tuneli o łącznej długości 3200 metrów nie spełnia swoich oczekiwań. W związku z targami CES, do Miasta Hazardu przybyło tak dużo turystów zainteresowanych najnowocześniejszymi technologiami, że system tuneli zaczął się poważnie korkować. W efekcie podróżowanie po mieście w tunelach przestało mieć sens, bo odzwierciedlało jazdę po zwykłych drogach.

Autonomiczne przejazdy z prędkością 200 km/h

Firma The Boring Company zapewniała, że system Loop będzie transportował 4400 osób na godzinę w swojej flocie składającej się z 62 pojazdów Tesli. Tymczasem w rzeczywistości problemy techniczne szybko zweryfikowały te piękne liczby. Sami kierowcy wożący turystów Teslami przyznali, że system tuneli ma wiele defektów, które sprzyjają powstawaniu zatorów.

Turyści wysiadali rozczarowani podróżą sugerując, że to "rozwiązanie przyszłości" wcale nie jest tak innowacyjne jak wcześniej zapowiadano. Jest to prawdą, ponieważ pierwotnie Elon Musk zapowiadał, że w tunelach Loop pojazdy Tesli będą poruszały się na specjalnych autonomicznych platformach z prędkością ponad 200 km/h.

System Loop od Elona Muska jest przereklamowany

W rzeczywistości to wielkie przedsięwzięcie, które kosztowało władze miasta 51,5 miliona dolarów, oferuje przejazdy Teslami z kierowcami na pokładzie z prędkością ok. 50 km/h. W trakcie targów CES 2022 średnia prędkość podróżowania po tunelach potrafiła spaść do zaledwie 30 km/h. To dramat.

Sytuacja może się jednak niebawem zmienić na lepsze. Firma Elona Muska dostała zielone światło od władz Las Vegas na budowę kolejnego systemu podziemnych tuneli. Jeśli obiekt powstanie, problem korków powinien zostać ograniczony, nawet podczas dużych wydarzeń technologicznych, takich jak targi CES.