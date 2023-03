Grzebień wykonany z ludzkiej czaszki, niezwykłe znalezisko z Anglii

Niesamowity starożytny grzebień został znaleziony podczas wykopalisk prowadzonych na Wyspach Brytyjskich. Znalezisko zostało nazwane Bar Hill Comb, stanowiąc fragment grzebienia wykonanego z ludzkiej kości. Michael Marshall, kierownik zespołu znalezisk, opisał przedmiot pochodzące z epoki żelaza w pobliżu Cambridge jako „naprawdę zdumiewający”.

Grzebień Bar Hill mógł być wysoce symbolicznym i potężnym przedmiotem dla członków lokalnej społeczności. Możliwe, że został wyrzeźbiony z czaszki ważnego członka społeczeństwa epoki żelaza, którego obecność została w jakiś sposób zachowana i upamiętniona przez ich kości. powiedział Marshall

Starożytny kościany grzebień, pochodzący z epoki żelaza (750 p.n.e. - 43 n.e.), został znaleziony w Bar Hill, 6,4 km na północny zachód od Cambridge. To jedyne tego typu znalezisko, szczególnie niezwykłe ze względu na to, że nie był to przedmiot codziennego użytku, a raczej był ozdobą czy przedmiotem związanym z duchowością.