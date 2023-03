W Armenii okryto "złoty grobowiec" sprzed 3,2 tys. lat. W wykopaliskach brali udział polscy archeolodzy

Była to jednak wielka osada. Do naszych czasów zachowały się nawet fortyfikacje wykonane z olbrzymich bloków kamiennych, opasające położoną na wzgórzu tzw. cytadelę. Pod koniec II tysiąclecia p.n.e. nie było w regionie osady, którą można by porównać pod względem rangi i wielkości.

uważa prof. Jakubiak