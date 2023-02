Zdjęcie szczęśliwego znalazcy meteorytu stało się przebojem mediów społecznościowych. Łowca kosmicznych skał Robert Warden w kowbojskim kapeluszu zaprezentował miejsce na pustyni w pobliżu miejscowości El Sauz, gdzie 18 lutego 2023 dostrzegł leżący na ziemi ciemny kamień. Kiedy wziął go do ręki, okazało się, że jest bardzo ciężki - to był znak, że szczęście się do niego uśmiechnęło.