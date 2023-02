Dwa starty Falcon 9 w ciągu kilku godzin. SpaceX idzie na rekord

Daniel Górecki Technologia

Dzień jak co dzień? Wygląda na to, że kolejne starty to już dla firmy Elona Muska codzienność, bo właśnie dowiadujemy się, że SpaceX wystrzelił dwie rakiety Falcon 9 w odstępie zaledwie dziewięciu godzin - to druga najkrótsza przerwa między misjami, jaką udało się kiedykolwiek osiągnąć.

Dwa starty Falcon 9 w odstępie 9 godzin. SpaceX idzie na rekord /AFP