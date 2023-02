Robisz formę życia? Badanie pokazuje, że poranne ćwiczenia spalają więcej tłuszczu

Nowe badanie przeprowadzone przez naukowców ze szwedzkiego Instytutu Karolinska i Uniwersytetu w Kopenhadze, opublikowane na łamach magazynu naukowego Proceedings of the National Academy of Sciences, wykazało, że myszy mają wyższy metabolizm tłuszczów podczas ćwiczeń we wczesnej fazie aktywności codziennego cyklu niż we wczesnej fazie odpoczynku. Różnica wynika z faktu, że procesy biologiczne przebiegają różnie w zależności od pory dnia ze względu na rytm dobowy każdej komórki, czyli naturalny cykl zmian zachodzących w organizmie w ciągu każdej doby.

Kiedy ćwiczyć, żeby spalać tłuszcz? Rano!

W przypadku myszy oznacza to wieczór, bo są zwierzętami prowadzącymi nocny tryb życia, ale biorąc pod uwagę, że od dawna uznaje się je za dobry model badania fizjologii i metabolizmu człowieka, można przełożyć to na ludzki organizm. Pozwala to przypuszczać, że jeśli zależy nam na redukcji tkanki tłuszczowej, powinniśmy postawić na poranne treningi, bo wtedy ćwiczenia będą efektywniejsze.