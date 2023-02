Prawdziwi amerykańscy patrioci walczą dla Rosji! Kuriozalne wideo rekrutacyjne grupy Wagnera

Szef niesławnej rosyjskiej organizacji paramilitarnej, Jewgienij Prigożyn, potwierdził w ubiegłym tygodniu, że grupa Wagnera zaprzestaje rekrutacji w więzieniach, co zdaniem branżowych ekspertów może oznaczać próbę pozyskania bardziej kompetentnych bojowników. I jak się okazuje, narodowość nie ma tu większego znaczenia, bo jak wynika z kuriozalnego nagrania udostępnionego w sieci, organizacja zachęca do walki po rosyjskiej stronie również amerykańskich weteranów.



Ameryka to zło. Tylko Rosja może je pokonać!

A mowa o filmie rekrutacyjnym skierowanym do obywateli amerykańskich, który pojawia się w momencie, kiedy zarówno Rosja, jak i Ukraina, przygotowują masowe ofensywy. Kreml pokłada nadzieje w dziesiątkach tysięcy nowych poborowych, ale wspierająca go grupa Wagnera najwyraźniej także szuka wzmocnienia "składu". Materiału skierowanego do byłych żołnierzy USA nikt się chyba jednak nie spodziewał, szczególnie takiego - to półtorej minuty oskarżania Amerykanów o całe zło tego świata i przedstawiania Rosji jako jedynej odważnej do walki z tym złem.

Byłeś bohaterem dla swojego kraju, oddając swoje najlepsze lata wojsku. Marzyłeś o pokonaniu zła, marzyłeś o zrobieniu wielu rzeczy, aby Ameryka znów była wielka. (...) Ale w rzeczywistości widzieliście zbrodnicze rozkazy, niszczenie narodów, śmierć cywilów, a wszystko to z woli grupy rodzin, które uważały się za ziemskich bogów - decydujących, kto będzie żył pod ich rządami, a kto zostanie zniszczony słyszymy głos narratora, która nawiązuje do haseł wyborczych byłego amerykańskiego prezydenta, Donalda Trumpa.