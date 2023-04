Zagadkowy wzór znajduje się na dwóch przylegających do siebie polach w okolicach Szczebrzeszyna i jest widoczny tylko z dużej wysokości. Tworzą go zielone pasy roślin, które mają szerokość ok. 80 centymetrów. Przypadkowo dziwne zjawisko odkrył Ryszard Molas, który postanowił obejrzeć okoliczny teren ze swojego drona. Od razu zauważył, że "zielone pasy" tworzą na ziemi coś w rodzaju skomplikowanej figury.

Dziwne znaki na polach w okolicy Szczebrzeszyna. Na dwóch sąsiadujących ze sobą polach o długości 550 m. Tajemnicze wzory zajmują powierzchnię 3 ha Ryszard Molas, autor filmu w serwisie YouTube

Nagrany z drona film pokazujący zagadkowy fenomen na polach koło Szczebrzeszyna zamieścił w serwisie YouTube.

Czy to sprawka UFO?

Film z niezwykłym wzorem na polach zainteresował internautów. Pojawiły się hipotezy, że być może po raz pierwszy w tym roku w Polsce doszło do powstania tzw. kręgów (piktogramów) zbożowych. Niektórzy miłośnicy UFO wierzą, że tworzą je kosmici i w ten sposób przesyłają wiadomości dla ludzi.

Od lat najwięcej kręgów zbożowych powstaje na polach Wielkiej Brytanii. Są one bardzo precyzyjne i tworzą niezwykle efektowne figury.



Zdjęcie Kręgi zbożowe (zwane także piktogramami) powstają co roku na polach Wielkiej Brytanii. / 123RF/PICSEL

Już na pierwszy rzut oka widać, że wzory na polach pod Szczebrzeszynem raczej nie mają wiele wspólnego z piktogramami, które tak fascynują ufologów.



Dron nagrał "czarcie kręgi"?

Wyjaśnienie tajemnicy zagadkowego wzoru na polach może kryć się w innym ciekawym, choć naturalnym fenomenie. Chodzi o tak zwane "czarcie kręgi" zwane także "czarcimi kołami". Powstają one na skutek działania owocników grzybni, które potrafią tworzyć takie właśnie intrygujące koła. Grzyby wpływają na glebę, a to z kolei doprowadza do zmiany barwy trawy.



Zdjęcie Czarcie kręgi są tworzone przez grzybnie. Bardzo często są wręcz idealnie okrągłe. / archiwum prywatne

Nazwę "czarcie kręgi" zjawisko zawdzięcza legendom ludowym. W dawnych czasach przypisywano im znacznie magiczne, gdyż w żaden racjonalny sposób ludzie nie potrafili ich wyjaśnić. Ponieważ takie wzory znajdywano rano, więc ludzie wierzyli, że w nocy wykonywały je czarownice.

"Czarcie kręgi" przybierają najczęściej postać okręgów, które mają średnicę od kilkudziesięciu do kilkunastu metrów. Narzekają na nie właściciele świeżo położonych trawników, gdyż po kilku dniach dostrzegają na nich dziwne wzory stworzone przez trawę o innej barwie.