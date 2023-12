Każda dekada to zupełnie inne mody, gadżety i sprzęty domowe. To samo dotyczy prezentów pod choinką. Pamiętasz kiedy tym wymarzonym prezentem był... średniowieczny zamek z LEGO? A może lalka Barbie? Konsola Playstation? No właśnie! Podaj prawidłową odpowiedź - kiedy pod choinkę trafiały te niezwykłe gadżety sprzed lat?

UWAGA! Jeśli znasz odpowiedź na pytanie nr 9, rozważ pilne umówienie się na rutynowe badania lekarskie, ludzie nie żyją tak długo...