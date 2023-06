Z powodu agresji na Ukrainę Rosjanie mają zakaz latania nad Polską. W praktyce okazuje się to całkowitą fikcją, gdyż nad naszymi głowami co chwila przelatuje samolot wypełniony Rosjanami, którzy lecą do Dubaju czy Stambułu, a potem w inne strony świata. Wystarczy, że wybiorą ofertę tureckiego przewoźnika, a polskie niebo jest także dla nich. Samoloty Turkish Airlines startują z lotniska w Moskwie, omijają Ukrainę wykonując przelot nad Białorusią i Litwą, a następnie wlatują nad Polskę. Poniżej przykład takiego lotu zarejestrowany przez serwis flightradar24.

Zdjęcie Trasa lotu z Moskwy do Stambułu przez Polskę / zdjęcie: flightradar24 / domena publiczna

Okazuje się, że takich lotów z Moskwy czy Petersburga jest znacznie więcej. Samoloty linii Turkish Airline pomimo europejskich sankcji mogą bez problemu wozić rosyjskich turystów wykorzystując polskie niebo. Rosjanie korzystają z połączeń z Moskwy czy Petersburga do tureckiego Stambułu czy popularnego kurortu Antalyi. W drodze na wakacje cenione są loty z przesiadką w Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy Serbii.

Najbardziej popularne wśród Rosjan pozostają oczywiście linie Turkish Airlines. Turecki przewoźnik oferuje około 56 lotów tygodniowo i pomaga wszystkim, którzy szukają odpoczynku nad Morzem Śródziemnym i chcą ominąć restrykcje.



Zdjęcie To właśnie dzięki tureckiemu przewoźnikowi Rosjanie nadal mogą podróżować po świecie. / East News

Jeśli przyjmiemy, że na każdej trasie lata samolot Airbus A330 zabierający na pokład 289 osób, to daje to imponującą liczbę ponad 16 tysięcy pasażerów tygodniowo. Warto przypomnieć, że w okresie wakacyjnym samoloty latają praktycznie maksymalnie wypełnione.

Tureckie samoloty startujące w Rosji po znalezieniu się nad terenem Polski przeważnie lecą nad Augustowem, Białymstokiem, Lublinem i Rzeszowem. Mieszkańcy tych miast mają największe szanse, że po spojrzeniu na niebo dostrzegą samolot wypełniony spragnionymi wypoczynku obywatelami kraju Władimira Putina. Oprócz turystów szukających słońca w Turcji są także biznesmeni, którzy udają się np. do Dubaju, aby zabezpieczyć swoje interesy i uniknąć sankcji.

Wystarczy tylko w Stambule przesiąść się w inny samolot i okazuje się, że przynajmniej w sprawie zakazu lotów dla Rosjan sankcje są fikcją. Są tylko niewielkim utrudnieniem.