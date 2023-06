Zanieczyszczenie światłem staje się coraz większym problemem ludzkości - ostrzegają naukowcy

staje się coraz większym problemem ludzkości - ostrzegają naukowcy Z każdym rokiem rośnie lawinowo liczba diod LED , które są używane do miejskiego oświetlenia w dużych aglomeracjach

, które są używane do miejskiego oświetlenia w dużych aglomeracjach Ludzkość zostaje pozbawiona jednego z najpiękniejszych widoków, czyli nocnego nieba pełnego gwiazd.

Już w 2016 roku astronomowie alarmowali, że przez rosnące zanieczyszczenie światłem Droga Mleczna przestała być widoczna dla jednej trzeciej ludzkości. Od tego czasu sytuacja znacznie się pogorszyła. Jeśli utrzyma się obecne tempo instalowania nowego oświetlenia w miastach, to za 20 lat przestaną być widoczne na nocnym niebie wszystkie konstelacje gwiazd.



Reklama

Zdjęcie Zanieczyszczenie światłem dużych miast sprawiło, że na niebie przestały być widoczne gwiazdy (Las Vegas, 2023) / 123RF/PICSEL

Fizyk Christopher Kyba z Niemieckiego Centrum Nauk o Ziemi przedstawił szokujące wyniki własnych badań dotyczących skali zanieczyszczenia światłem. Wynika z nich, że niebo jest rozjaśniane w tempie ok. 10 procent rocznie. Jest ryzyko, że następne pokolenia zostaną na zawsze pozbawione widoku gwiazd na niebie.



Wpatrywanie się w nocne niebo pełne gwiazd było zawsze ważne dla ludzkości. To część naszej kultury, naszego życia. Ludzie muszą zrozumieć, że tracimy właśnie coś bardzo cennego Fizyk Christopher Kyba z Niemieckiego Centrum Nauk o Ziemi

Zabójcze światła LED - dla ludzi i zwierząt

Naukowcy nie mają wątpliwości, że najbardziej szkodliwe są diody LED, które od kilku lat zaczęły być masowo stosowane do oświetlenia ulic. Powód jest prosty - są bardzo tanie i zużywają mało energii. Tymczasem niebieskawe światło emitowane przez diody jest prawie całkowicie pozbawione pasma bliskiego podczerwieni, które jest potrzebne dla prawidłowego rozwoju człowieka. Brak tego światła może doprowadzić do tego, że np. utrzymuje się wysoki poziom cukru we krwi.



Nasze organizmy wręcz domagają się światła z pasma czerwieni i podczerwieni. Od czasu upowszechnienia się oświetlenia za pomocą diod LED, ta część widma została usunięta ze sztucznego światła. Jestem pewien, że to powód pojawienia się takiej liczby ludzi otyłych i cukrzyków prof. Robert Fosbury z Instytutu Okulistyki na University College London (UCL)

Zdjęcie Stosowanie diod LED w dużych miastach jako miejskiego oświetlenia staje się coraz bardziej popularne / 123RF/PICSEL

Rosnące zanieczyszczenie światłem w sposób dramatyczny wpływa także na populacje dzikich zwierząt, a zwłaszcza ptaków. Wiele gatunków nie jest w stanie znaleźć miejsc na nocne legowiska, gdyż przeszkadza im miejskie światło. - Już niedługo zapomnimy, jakie to uczucie usłyszeć poranny śpiew ptaków - stwierdził astronom Martin Rees. Należy on do grupy brytyjskich naukowców, który opracował raport o zagrożeniach związanych z rosnącym "zanieczyszczeniem światłem".



Szkodliwe satelity Elona Muska

Mówiąc o problemie "zanieczyszczenia światłem" naukowcy poruszają trudny temat satelitów Starlink, które od kilku lat na niebie umieszcza Elon Musk. Przeloty "orbitalnych pociągów Starlink" w postaci rzędu jasnych punktów nie tylko zanieczyszczają nocne niebo, ale także skutecznie utrudniają prowadzenie obserwacji astronomicznych. W niektórych przypadkach mogą nawet doprowadzić do uszkodzenia specjalistycznej aparatury fotometrycznej. Wystarczy, że astronomowie będą obserwowali bardzo słabo oświetlone układy gwiazd, a przed teleskopem przeleci rozświetlony satelita Muska.