Elon Musk nie zwalnia tempa. Od dawna wyraźnie marzy mu się własna sieć barów drive-in z ładowarkami dla samochodów elektrycznych, które przypominałyby lokale światowego giganta, czyli koncernu McDonald's. Po raz pierwszy wspomniał o tym w 2018 roku, kiedy pojawił się jego zagadkowy wpis w serwisie Twitter. Zasugerował w nim, że w Los Angeles planuje uruchomić restaurację "drive-in" w starym stylu, czyli z wrotkami (kelnerkami na wrotkach) i muzyką rockową. Wszyscy myśleli wtedy, że właściciel Tesli żartuje.

Ładowarki, restauracja i kino samochodowe

Temat "restauracji Tesli" powrócił nieoczekiwanie 21 maja, kiedy koncern przedstawił plany przebudowy baru w Hollywood przy legendarnej ulicy Santa Monica Boulevard. W serwisie Twitter pojawił się wpis z planami budowy przyszłej restauracji drive-in, który został natychmiast polubiony przez Elona Muska.



Skojarzenia z barami McDonald's jest natychmiastowe. Restauracja Elona Muska w tym projekcie to zaokrąglony, dwupiętrowy budynek położony w centrum placu. Wokół jest 29 stanowisk z super-szybkimi ładowarkami do samochodów. Uwagę zwracają dwa duże ekrany do wyświetlania filmów. To rodzaj "kina samochodowego" dla tych, którzy siedzą w elektrycznych samochodach i czekają, aż skończy się ładowanie akumulatorów.



Drive-in Elona Muska: czy tak będzie wyglądał?

Pomysł Elona Muska zainspirował amerykańskiego architekta Ed'a Howard'a, który stworzył wizualizację przyszłej restauracji drive-in Tesli. Nadał jej nawet wymyśloną przez siebie nazwę 'Miliways", która nawiązuje do popularnej w USA serii opowiadań science-fiction Douglasa Adamsa pod tytułem "Autostopem przez Galaktykę".



Zdjęcie Nowa stacja ładowania samochodów elektrycznych Tesli w Holywood przypomina futurystyczny bar McDonald`s /foto: Ed Howard / domena publiczna

Ed Howard przedstawił swoją własną wizję restauracji Elona Muska. Na jego grafikach bardziej przypomina ona stację kosmiczną z filmów S-F niż punkt ładowania samochodów elektrycznych połączony z barem i kinem samochodowym. Trzeba przyznać, że projekt wygląda imponująco.



Początkowo futurystyczna restauracja Tesli miała powstać w Santa Monica, czyli mieście położonym w zachodniej części Los Angeles. Projekt naruszył jednak lokalne przepisy i został odrzucony. W tej sytuacji pojawiła się nowa lokalizacja, czyli słynne Hollywood. Nowy projekt Elona Muska ma jednak zielone światło od lokalnych władz i wkrótce ma ruszyć jego budowa. Drive-in Tesli w Hollywood przyjmie pierwszych klientów prawdopodobnie już za dwa lata.