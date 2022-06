Humanoidalny robot Optimus, który miałby wyręczać nas w trudnych i nudnych obowiązkach, to zdecydowanie jeden z najciekawszych punktów ubiegłorocznego eventu Tesla i nie mówimy tu wcale o nietypowym pokazie tanecznym w wykonaniu aktora w kostiumie wyglądającym jak Tesla Bot. Elon Musk zapowiadał wtedy, że robot - mierzący 172 cm wzrostu, ważący 56 kg, poruszający się z prędkością max 8 km/h i dźwigający nawet 68 kg - będzie korzystać z obecnej w Teslach technologii Autopilot, aby wyręczać ludzi w trudnych, niebezpiecznych czy po prostu nielubianych obowiązkach.



Tesla ma działający prototyp humanoidalnego robota Optimus

Szef Tesli i SpaceX powiedział przy okazji coś bardzo ciekawego, a mianowicie, że ze względu na potencjalne zagrożenia płynące z rozwoju sztucznej inteligencji, robot został celowo zaprojektowany jako "gatunek podrzędny" wobec człowieka, tj. można go łatwo pokonać i prześcignąć w wydajności. Niemniej miliarder widzi go jako przyszłość ekonomii, w której praca fizyczna człowieka będzie wyborem, a nie koniecznością.



Zdjęcie Tesla Bot staje się rzeczywistością. Na Tesla AI Day możemy zobaczyć działający prototyp / Tesla / materiały prasowe

Do tej pory musiały nam jednak wystarczyć zapowiedzi, bo człowieka przebranego w kostium trudno nazwać prototypem, ale już za kilka miesięcy może się to zmienić. A przynajmniej na to wskazują ostatnie twitterowe wpisy samego Elona Muska, który poinformował, że tegoroczna edycja Tesla AI Day odbędzie się, ale została nieco opóźniona, tj. z 19 sierpnia na 30 września.

Szybko wyjaśnił też, że dodatkowe czekanie zostanie sowicie wynagrodzone, bo wydarzenie będzie "epickie" i Tesla chciałaby zaprezentować na nim działający prototyp robota Optimus. Szef Tesli i SpaceX już od dłuższego czasu zachwala tę konstrukcję, która jego zdaniem może trafić na rynek w 2023 roku (oznacza to, że firma faktycznie musi mieć już działający prototyp), a w przyszłości stać się biznesem wartym dużo więcej niż biznes samochodowy, więc coś ewidentnie jest na rzeczy.

Już podczas ostatniego ogłoszenia wyników finansowych Tesli za 1. kwartał 2022 roku sugerował, że jest zaskoczony tym, jak mało osób zdaje sobie sprawę, z jak przełomowym osiągnięciem mamy tutaj do czynienia:

Byłem zaskoczony, że ludzie nie zdali sobie sprawy z wielkości programu robotycznego Optimus. Znaczenie programu stanie się jednak jasne w nadchodzących latach. Ci, którzy są wnikliwi, patrzą i słuchają uważnie, zrozumieją, że Optimus stanie się w końcu więcej warty niż biznes samochodowy, niż FSD (Full Self-Driving).

No cóż, być może prezentacja przełomowego wynalazku za pomocą niepoważnego pokazu tanecznego nie była najlepszym pomysłem, ale wiele może się zmienić, jeśli Optimus samodzielnie wejdzie na scenę podczas wrześniowej imprezy, więc czekamy z niecierpliwością.