Rosja traci te myśliwce na potęgę. MiGi-31 same się rozwalają

Czemu MiG-31 może być tak awaryjny?

Najnowsza katastrofa może wynikać z awarii jednego z silników D-30F6, co było przyczyną innych wypadków z okresu od rozpoczęcia wojny w Ukrainie. Mankament wydaje się prześladować te maszyny, co może wynikać ze wzmożonej eksploatacji.

MiG-31 nie jest najnowocześniejszą maszyną i wygląda na to, że prowadzone ciągle modernizacje, nie przynoszą rezultatów. Już w ostatniej dekadzie zaobserwować można było wzmożoną awaryjność tego myśliwca, gdy średnio na rok zdarzały się 1-2 wypadki. Używanie samolotów MiG-31 widocznie jednak jeszcze bardziej nadwyrężyło te maszyny.

MiG-31. Ten myśliwiec był zmorą Ukrainy

MiG-31 to dokładniej ciężki myśliwiec przechwytujący, który został stworzony do patrolowania odległych rubieży rosyjskiego terytorium i szybkiego przechwytywania celów, które naruszyłyby przestrzeń powietrzną kraju na dużych wysokościach. Dlatego podstawowo dwa silniki pozwalają mu rozwinąć prędkość prawie 3000 km\h.

Co ciekawe MiG-31 jest pierwszym w historii seryjnie produkowanym myśliwcem, wyposażonym w radar fazowy. Pozwala na wykrywanie celów na odległość do 200 kilometrów. Własny radar fazowy jest niezbędny dla maszyny do przechwytywania celów.

Obecnie wiele starszych myśliwców MiG-31 jest silnie zmodernizowanych do nowszych wersji MiG-31BM i MiG-31K. Pierwsza zmienia myśliwiec w samolot wielozadaniowy z ulepszonym radarem o zasięgu już 320 kilometrów, mogąc zarówno prowadzić operacje przechwytywania celów, jak i kontroli nieba. Druga wersja dała się we znaki Ukraińcom, gdyż jest przystosowana do przenoszenia pocisków hipersonicznych Ch-47M2 Kindżał.

Dziś Kindżały nie są już tak groźne dla Ukraińców, szczególnie dzięki systemom Patriot, więc i MiG-31 nie jest taki straszny. Niemniej każda strata takiej maszyny przyprawia Rosjan o ból głowy. Regularność takich wypadków pokazuje bowiem, że nawet nie trzeba strzelać do ich supermyśliwców, aby spadały.