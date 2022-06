Korweta Buyan-M. Co to za okręt?

Fotografia pokazuje transport uszkodzonej rosyjskiej korwety projektu 21631 o kodzie Buyan-M. Okręt jest holowany przez holownik na rzece Wołdze i nosi na sobie ślady uszkodzeń. Prawdopodobnie celem podróży okrętu była stocznia w Rosji, w której zostaną naprawione wszelkie uszkodzenia.

Okręt nosi liczne ślady zniszczeń. W kadłubie i nadbudówce znajduje się duża liczba otworów. Wydaje się również, że zdemontowano główny radar, tak aby ułatwić jego transport rzecznymi drogami wodnymi.

Trudność identyfikacji jednostek wynika z tego, że Rosjanie specjalnie zatarli nazwy i numery seryjne okrętów biorących udział w ataku na Ukrainę tak, aby utrudnić ich rozpoznanie. Prawdopodobnie uszkodzonym okrętem rakietowym była korweta "Wielki Ustiug" o numerze seryjnym 651 należąca do Flotylli Kaspijskiej rosyjskiej marynarki wojennej. Przed rozpoczęciem ataku 24 lutego została ona przeniesiona na Morze Czarne. Ukraińcy mieli uszkodzić korwetę atakując je pociskami BM-21 GRAD, a stać się to miało jeszcze w marcu. Oczywiście oficjalna wersja jest zupełnie inna, ponieważ rosyjscy urzędnicy twierdzą, że okręt został uszkodzony w wypadku podczas cumowania.

Te stosunkowo niewielkie okręty stanowią duże zagrożenie ze względu na wysoką siłą rażenia za sprawą swojej artylerii oraz wyrzutni pocisków manewrujących, przez co są one określane mianem korwet z kierowanymi pociskami rakietowymi. To właśnie z tych okrętów wystrzeliwane są pociski Kalibr lub Oniks. Ponadto okręty wyposażone są w 100-milimetrowe działa artyleryjskie A-190 oraz małokalibrowe kompleksy artylerii przeciwlotniczej AK-630-2 Duet.

Wielki Ustiug został zbudowany w Stoczni Zelenodolsk i oddany do użytku w 2014 roku. Charakteryzuje się on wypornością 950 ton, ma 74,1 m długości i 11 m szerokości. Maksymalna prędkość wynosi 25 węzłów, a zasięg 1500 mil. Jego załoga może liczyć 36 osób.