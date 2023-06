We wpisach pod materiałem wideo z Simonjan (zapowiadającej dotarcie do polskiej granicy) internauci nie kryli rozbawienia. - Może powinni dojść jeszcze dalej niż tylko do granicy z Polską? Może aż do swoich willi, które mają w Europie Zachodniej? - napisał w komentarzu jeden z użytkowników Twittera. Ten komentarz jest strzałem w dziesiątkę. Rzeczywiście cała czołówka propagandzistów Kremla ma posiadłości w różnych krajach Unii Europejskiej, gdzie także często kształcą się ich dzieci.



