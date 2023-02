Samoschładzający się namiot? Nowatorska tkanina pełni funkcję klimatyzatora

Wyjazd pod namiot jest przygodą i wielką frajdą, ale ma także minusy. W bardzo upalne dni temperatura wewnątrz namiotu bardzo wzrasta, a nie każdy ma ze sobą przenośny klimatyzator. Ten potrzebuje energii elektrycznej, której nie wygeneruje przenośny panel słoneczny.

Zdjęcie Chłodzenie namiotów za pomocą klasycznego klimatyzatora jest możliwe tylko tam, gdzie można podłączyć urządzenie do prądu. / Twitter

Rozwiązanie problemu schładzania namiotu w czasie upałów przyniosła najnowsza technologia. Amerykański naukowiec Al Kasani z Centrum Inżynierii Czystej Energii UConn (C2E2) postanowił stworzyć tkaninę, która w upalne dni będzie obniżała temperaturę wewnątrz namiotu nawet o kilka stopni Celsjusza.

Reklama

Zdjęcie Twórca super tkaniny twierdzi, że stworzył ją podpatrując zachowanie roślin, które same pobierają wodę z gleby i przenoszą ją na duże wysokości do najwyższych gałłęzi / Twitter

Aby tkanina zaczęła pełnić funkcję klimatyzatora potrzebuje jedynie wody. Ze specjalnego pojemnika jest doprowadzana woda do tkaniny, która następnie samoczynnie rozprowadza ją po całej jej powierzchni. W efekcie tego procesu tkanina namiotu jest przez cały czas wilgotna i znakomicie schładza wnętrze namiotu.

Twórca samoschładzającej się tkaniny ocenia, że do obniżenia temperatury namiotu o 3-4 stopnie Celsjusza i utrzymania jej wewnątrz namiotu przez 24 godziny wystarczy ok. 3,5 litra wody. Nie musi być ona idealnie czysta - do pojemnika można nalać zwykłej wody z jeziora czy strumienia, a system i tak będzie działał.