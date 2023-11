- Leżałam jeszcze w łóżku, spałam, ale nagle wszystko zaczęło się trząść! Myślałam, że spadnę na podłogę - relacjonuje pani Anna z Zabrza, której wstrząs zastąpił dziś budzik. W mediach społecznościowych nagle zaroiło się od podobnych relacji. Według niektórych, wstrząsy miały trwać nawet kilkanaście sekund.



Według EMSC, faktycznie, na Śląsku doszło o tej porze do czegoś w rodzaju trzęsienia ziemi. Jego magnituda wyniosła 2,5. Według aparatury pomiarowej w Pradze, która odnotowała zdarzenie, źródło znajdowało się na głębokości 2 km i w odległości kilkudziesięciu na zachód od Gliwic.



Co ciekawe, w ostatnim czasie podobne wstrząsy stają się na Górnym Śląsku coraz częstsze. Poprzedni, do którego doszło w sierpniu, miał magnitudę sięgającą większej wartości, bo aż 3,8! A to już wynik typowy dla większości trzęsień ziemi.