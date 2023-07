Białe trampki z tęczowym logo Apple (na języku i po bokach) zostały wykonane na zamówienie dla pracowników firmy. Miał być to jednorazowy upominek od władz koncernu podczas konferencji dla sprzedawców w połowie lat 90.

Wyjątkowe jest to, że ta para trampków nigdy nie trafiła do sprzedaży i być może jest to jedyna para tego obuwia, która zachowała się na świecie Fragment opisu trampków Apple w witrynie domu aukcyjnego Sotheby's

To nie pierwszy raz, kiedy koncern Apple wyprodukował partię odzieży ze swoim logo. Były to tzw. "produkty białej etykiety" - produkowane przez firmy zewnętrzne, ale sprzedawane przez Apple pod własnym logo i marką. W 1986 roku technologiczny gigant wprowadził do sprzedaży kolekcję odzieży i akcesoriów o nazwie "The Apple Collection". W ramach tej serii były kubki, parasole, torby, breloczki, a nawet deska żaglowa - każdy z przedmiotów był ozdobione tęczowym logo Apple. Rok wcześniej czyli w 1985 Apple zamówiło 22 tysiące koszulek z logo firmy, które rozeszły się błyskawicznie, a fani marki do dziś uważają je za kultowe.

Trampki w rozmiarze 10,5 (według numeracji amerykańskiej) są całkowicie nowe w oryginalnym opakowaniu. Dołączone są do nich czerwone sznurówki. Według informacji zamieszczonej przez Sotheby's na butach są widoczne delikatne ślady wynikające z tego, że materiały uległy naturalnemu procesowi starzenia. Podeszwy nie są idealnie białe, ale nabrały żółtawego odcienia. Na przedniej części butów są delikatne ślady kleju w postaci małych zacieków, ale buty Apple są w idealnym stanie.