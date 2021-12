Wielozadaniowy robot ANYmal potrafi jeździć, chodzić, a nawet stawać na dwóch kołach

Robot ANYmal to projekt rozwojowy zapoczątkowany kilka lat temu przez badaczy Politechniki Federalnej w Zurychu. Pierwsze wersje czteronożnego pojazdu dysponowały wyłącznie umiejętnościami chodzenia, podobnie jak czynią to słynne robopsy firmy Boston Dynamics. Chcąc poszerzyć możliwości konstrukcji, naukowcy zdecydowali się na wprowadzenie kilka istotnych poprawek do wynalazku. W ten sposób stworzyli być może najbardziej uniwersalnego robota dostawczego w historii.

Najnowsza wersja ANYmal została doposażona m.in. w cztery dobrze resorowane koła. Dzięki nim robot uzyskał możliwość jazdy po płaskich powierzchniach z prędkością dochodzącą nawet 22 km/h. To jednak nie wszystko. Zginane nogi maszyny pozwalają jej skutecznie amortyzować drgania oraz nierówności. To pozwala mechanicznemu dostawcy na szybkie i sprawne pokonywanie podjazdów, nierówności, a nawet schodów.

Reklama

Oczywiście nowy projekt wciąż zachowuje wszystkie możliwości znane z poprzednich wersji rozwojowych. Wspomniane już koła mogą zostać w każdym momencie zablokowane, dzięki czemu ANYmal ponownie przechodzi z trybu jazdy w klasyczny chód. Co więcej, robot może nawet powstać, balansując na dwóch tylnych odnóżach. W celu zachowania równowagi maszyna cały czas analizuje dane pobrane z w licznych jednostek pomiarowych. Za orientacje w terenie odpowiadają natomiast kamery, moduł GPS oraz czujniki LiDAR.

Zdjęcie Robotic Systems Lab / YouTube

Konstruktorzy zapewniają, że obecna wersja robota ANYmal jest w stanie pracować przez pełne 90 minut. Ładowanie akumulatorów dziarskiego dostawcy trwa natomiast ok 3 godzin. Jeśli wszystko pójdzie po myśli naukowców, ich wynalazek może zadebiutować na rynku już w przyszyły roku. Czy faktycznie odmieni rynek ulicznych dostaw? Zobaczymy.