Wygląda jak gokart i jest szybki jak rakieta. Demon prędkości pobił rekord!

We wrześniu 2022 roku grupa młodych inżynierów z niemieckiego uniwersytetu w Stuttgarcie stworzyła pojazd, który setkę na liczniku osiągnął w 1,461 sekundy.

Ale Szwajcarzy z zespołu AMZ właśnie wyśrubowali ten rekord na niewiarygodny poziom - ich pojazd rozpędził się od 0 do 100 km/h w 0,956 sekundy pokonując w tym czasie odcinek o długości 12,3 metra.



To o ponad jedną trzecią pobija poprzedni rekord świata wynoszący 1,461 sekundy, ustanowiony we wrześniu 2022 r. przez zespół z Uniwersytetu w Stuttgarcie informacja podana w serwisie internetowych zespółu ETHZ z uniwersytetu w Zurychu

Rekord został ustanowiony w Szwajcarskim Parku Innowacji w Duebendorf. Za kierownicą Mythena usiadła Kate Maggetti, przyjaciółka studentów z zespołu ETHZ, która została wybrana ze względu na niewielką masę ciała, a także - cytat - "chęć zmierzenia się z ogromnym wyzwaniem".

To były ogromne emocje, serce prawie chciało mi wyskoczyć z klatki piersiowej. Wszystko przypominało trochę przejażdżkę rollercoasterem z bardzo, bardzo szybkim startem. Naprawdę było czuć kopa! Kate Maggetti, która siedziała za kierownicą Mythen'a i pobiła światowy rekord w przyspieszeniu elektryków

Pojazd Mythem waży zaledwie 140 kilogramów i jest napędzany czterema niezależnymi silnikami elektrycznymi, których łączna moc wynosi 326 KM. Aby zapewnić znakomitą przyczepność, studenci zamocowali w podwoziu wentylatory, które wytwarzały podciśnienie. Dzięki temu nawet podczas postoju Mythem dosłownie "przyklejał się" do asfaltu. To właśnie ten sprytny pomysł z wentylatorami okazał się kluczem do ustanowienia światowego rekordu na najszybciej przyspieszający samochód elektryczny świata.