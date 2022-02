Wypatrzyli UFO w słynnej Strefie 51. Co to za obiekt?

Kilka miesięcy temu, jeden z pilotów przeleciał swoim małym samolotem niedaleko Strefy 51. Udało mu się wypatrzeć tajemniczy obiekt stojący obok hangaru. Miał on kształt trójkąta. Teraz podobny pojazd został dostrzeżony na zdjęciach satelitarnych.

Tym razem dziwny pojazd ma skrzydła w kształcie delty. Eksperci ze świata lotnictwa przyznali, że obiekt nie przypomina żadnego znanego pojazdu latającego. To musi być samolot, który utrzymywany był w tajemnicy i obecnie nic nie wiadomo na jego temat.

Zdjęcie satelitarne zostało wykonane przez firmę Planet Labs. Fani Strefy 51 są pewni, że to nowy pojazd latający, który od jakiegoś czasu testowany jest w ośrodku. Kilka lat temu na jego terenie powstały nowe hangary. Oznacza to, że baza czyniła przygotowania do pojawienia się nowego pojazdu.

Następca SR-71 czy może myśliwiec 6. generacji?

Czym może być ten samolot? Otóż wszystko wskazuje na to, że mamy tutaj do czynienia z następcą SR-71 BlackBird, chociaż nie wyklucza się myśliwca 6. generacji. Niedawno Pentagon chwalił się, że Siły Powietrzne USA wzbogacą się o nową superszybką maszynę, która ma dotrzeć w wyznaczony rejon świata w nieco ponad godzinę. USAF ma też prototyp nowego myśliwca przewagi powietrznej.

Ten tajemniczy pojazd może lecieć nawet 12 tysięcy km/h

Niektórzy mówią, że może to być nowy bombowiec strategiczny, czyli B-21 Raider. Jednak jest to mało prawdopodobne, gdyż maszyna ta ma być bardzo podobna do swojego starszego brata, a mianowicie B-2 Spirit. Skrzydła bardziej przypominają trójkąt, a nie deltę.

Następca SR-71 BlackBird ma być wyposażony w napęd strumieniowy scramjet nowej generacji. Ma on pozwalać mu rozpędzać się do ponad 7000 km/h, a być może nawet 12 tysięcy km/h. Nie wiadomo, kiedy pojazd dostrzeżony na terenie Strefy 51 wejdzie do użytku armii, ale pewne jest, że w najbliższych latach dowiemy się o nim znacznie więcej.