Xiaomi prezentuje nowe gadżety. Masażer, inteligentne zasłony i grafenowy grzejnik

Może najnowsze produkty bardziej przypadną do gustu żeńskiej części fanów GeekWeeka, ale panowie zawsze mogą sprawić miły prezent swoim żonom, dziewczynom, przyjaciółkom czy mamom. Xiaomi ma dla Was nowe gadżety z popularnej linii Mijia.

Pierwszym produktem jest Mijia Mini Massage Gun. Jak sama nazwa wskazuje jest to masażer w kształcie pistoletu. Gadżet dostępny jest w trzech kolorach (czarnym, białym i różowym) i można go nabyć za nieco ponad 210 złotych.

A co powiecie na inteligentną zasłonę Mijia Smart Curtain Lithium Battery Edition? Co ten bajer potrafi? A to, co każda zasłona, tyle że można nią sterować za pomocą pilota czy smartfonu. Ten gadżet kosztuje 550 złotych i bardziej przypadnie do gustu wszystkim tym, którzy nie mogą oderwać się od grania w gry wideo czy oglądania telewizji, by przesunąć zasłonę, gdy na dworze zrobi się już ciemno lub za mocno operuje słonko.

Zdjęcie Grafenowy grzejnik, inteligentne zasłony i masażer w kształcie pistoletu / Xiaomi / materiały prasowe

Kolejny produkt jest chyba najfajniejszy, szczególnie na chłodne dni, które są nieodzownym elementem jesieni i zimy. Mijia Graphene Smart Electric Heater to nic innego jak grzejnik. Nie jest to jednak zwykły grzejnik, tylko grzejnik grafenowy. Oznacza to, że najbardziej efektywnie jak to możliwe, wykorzysta energię do wytworzenia ciepła. Ten praktyczny gadżet kosztuje 270 złotych.

Na razie nie wiadomo kiedy i czy w ogóle te produkty pojawią się w polskim sklepie Mi Store od Xiaomi, ale nie będziecie mieli problemów w ich zakupie, ponieważ zawsze możecie zamówić je bezpośrednio z Chin.