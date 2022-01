Na pokazach CES pojawia się wiele technologii skierowanych do masowego konsumenta. Zatem nie mogło tam zabraknąć czołowych producentów sprzętu gamingowego. ASUS Republic of Gamers zaprezentował szereg potężnych laptopów, oferujących granie zawsze na najwyższych detalach. Producent pokazał komputery przenośne z serii Strix, Zephyrus i tablety Flow.

ASUS - laptopy gamingowe Strix

ASUS w tym roku pokazał nowe laptopy Strix Scar i Strix G. Ten pierwszy, jak zapewnia producent, został stworzony z myślą o entuzjastach turniejów esportowych i dlatego jest wyposażony we flagowe komponenty. Na pokładzie znajdziemy tu system operacyjny Windows 11 Pro, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti z funkcją Dynamic Boost. Producent wykorzystał również procesor Intel Core i9-12900H 12. generacji, dysk PCIe 4.0 x4 i pamięć RAM DDR5 4800 MHz, które mają zapewnić błyskawiczne ładowanie gier oraz ogólną wielozadaniowość urządzenia. Niska temperatura będzie utrzymywana przez inteligentne chłodzenie ROG ze środkiem termoprzewodzącym z ciekłego metalu Conductonaut Extreme.

To nie wszystko co Republic of Gamers zaprezentowało z serii Strix. Producent pokazał również laptopy ASUS ROG Strix G15 i G17. Oba urządzenia w najmocniejszych konfiguracjach są wyposażone w procesor AMD Ryzen 9 6900HX i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Oba laptopy również wspierają funkcję Dynamic Boost, by zagwarantować moc na poziomie high-endowych urządzeń. Model G15 będzie dostępny w dwóch wariantach: z matrycą Full HD 300 Hz lub QHD 165 Hz. Z kolei G17 będziemy mogli kupić w wersji Full HD 360 Hz lub QHD 240 Hz. Producent pozostawia graczowi do wyboru czy woli sprzęt z wyższą rozdzielczością, czy z większą częstotliwością odświeżania. Niezależnie od decyzji, wszystkie matryce dysponują czasem reakcji 3ms, Dolby Vision HDR i Adaptive Sync.

ASUS - laptopy gamingowe Zephyrus

ASUS zaprezentował również nowe wersje doskonale znanych już laptopów. Mowa tu szczególnie o modelu Zephyrus G14. Urządzenie od początku wyróżnia się swoją smukłością i mobilną konstrukcją. Nowy G14 od nowości posiada na wyposażeniu system Windows 11, procesor AMD Ryzen 9 Series i mobilne karty graficzne AMD Radeon RX 6000S. Te ostanie są wyposażone w przełącznik MUX. W tym przypadku zastosowano chłodzenie ciekłym metalem z dostosowaną komorą parową. Urządzenie zostało wyposażone w ekran ROG Nebula ze wsparciem dla odświeżania ekranu z częstotliwością 120 Hz i rozdzielczością QHD. Sam ekran został powiększony do współczynnika proporcji 16:10. Producent ogłosił, że laptopy Zephyrus G15 i M16 również zostały odświeżone oraz wyposażone w najnowsze i najwydajniejsze komponenty.

ASUS ROG Flow Z13 - najmocniejszy tablet gamingowy na rynku?

Podczas swojej prezentacji na targach CES 2022, ASUS zaprezentował również tablet gamingowy. Flow Z13 działa na systemie Windows 11 i jest zaopatrzony w czternastordzeniowy procesor Intel Core i9-12900H, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti i pamięć LPDDR5 5200 MHz. Z taką konfiguracją urządzenie mogłoby zawstydzić wiele pełnoprawnych laptopów i niektóre z desktopów. Na Flow Z13 można grać klasycznie za pomocą dotyku lub kontrolera, lecz można dodatkowo podłączyć do niego myszkę i klawiaturę.

