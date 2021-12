Dell prezentuje Luna. Ten laptop naprawisz sam

Naprawa ważnego dla nas sprzętu w domowym zaciszu byłaby czymś rewelacyjnym. Nie chodzi tu tylko o oszczędności finansowe, bo wszyscy wiemy, jak drogie są serwisy. Pojawia się też wymiar ekologiczny. Nienaprawialny sprzęt to ogromny problem elektrośmieci. UE ostro walczy z takim procederem.

Czy to w ogóle możliwe, by samemu naprawić najnowocześniejszy sprzęt? Tak! Taką koncepcję zaprezentowała właśnie firma Dell. Projekt o wdzięcznej nazwie Luna pozwoli naprawić laptopy we własnym zakresie. Ideą jest przedłużenie życia drogim sprzętom. Większość z nich dotychczas lądowała na śmietniku tylko dlatego, że producenci nie dawali możliwości ich naprawy. Często wystarczyło tylko wymienić wyświetlacz czy pamięć, by sprzęt ponownie mógł nam służyć.

I tutaj pojawił się Dell. Jeden z trzech największych na świecie producentów notebooków pokazał urządzenie modułowe o nazwie Luna. Laptop praktycznie został pozbawiony śrubek, a w ich miejsce pojawiły się zatrzaski, by ułatwić jego rozebranie i naprawę dla niewtajemniczonych osób. Jak obiecuje Dell, ten proces ma być naprawdę łatwy.

Chociaż Luna to na razie koncepcja, to jednak miło jest wiedzieć, że producenci ponownie mają zamiar wrócić do ułatwienia napraw swoich urządzeń. Mamy też nadzieję, że będzie równie łatwo można nabyć do nich części zamienne, np. w celu ich wymiany czy rozbudowy urządzeń.

Przedstawiciele Della zapewniają jednak już teraz, że niektóre pomysły z laptopa Luna niebawem trafią do nowych modelów urządzeń firmy. Szczegółów nie podano, ale będziemy bacznie obserwowali rozwój tej koncepcji, szczególnie, że pomysł Framework Laptop, który ma podobną ideę, ciepło przyjął się na rynku i tkwi w nim ogromny potencjał.