Microsoft przymusowo instaluje program na wszystkich urządzeniach z Windowsem 10

Windows 11 został oficjalnie zaprezentowany 5 października i jest następcą bardzo udanego systemu Windows 10. Microsoft wprowadza nowe oprogramowanie falami, co oznacza, że nie dla każdego system jest dostępny od samego początku. Dodatkowo urządzenie musi spełniać sprecyzowane wymagania, by można było na nim zainstalować Windowsa 11.

Niektórzy użytkownicy Windowsa 10 mogli zauważyć, że na ich komputerach pojawił się program PC Health Check, który służy do sprawdzenia, czy urządzenie spełnia wymagania nowego systemu. Microsoft przemycił aplikację wraz z najnowszą aktualizacją Windowsa 10 i znaleźć można ją pod kodem KB5005463. Program głównie służy do sprawdzenia zgodności urządzenia z Windowsem 11, lecz nie jest pozbawiony innych funkcji. PC Health Check można również wykorzystać do diagnostyki komputera, kontrolowania wolnej przestrzeni na dysku oraz uzyskać porady dotyczące tego, w jaki sposób można polepszyć stan urządzenia.

Nie jest do końca jasne, dlaczego Microsoft zdecydował się na taki ruch. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by niechciany program po prostu usunąć ze swojego komputera. Można też wykorzystać sytuację i zweryfikować, czy nasze urządzenie nadaje się do instalacji Windowsa 11. Ten ma stosunkowo wysokie i restrykcyjne wymagania. Użytkownicy, których sprzęt ich nie spełni, nadal będą mogli zainstalować system na własną rękę, lecz bez wsparcia technicznego i przyszłych aktualizacji.

Windows 11 - wymagania sprzętowe:

1 GHz, 64-bitowy, 2-rdzeniowy procesor

4 GB RAM

64 GB miejsca na dysku

Przynajmniej 9-calowy wyświetlacz

Rozdzielczość minimalna: 1366 na 768 pikseli

Karta kompatybilna z DirectX 12, wsparcie dla sterownika WDDM 2.0