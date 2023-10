Najmniejszy komputer świata bez wentylatorów. Bazuje na Intel N100

Jak duży jest wasz komputer stacjonarny? Francuzi z Bleu Jour ponownie zaskakują i pochwalili się nową wersją modelu KUBB Mini. To bardzo mały PC, który mieści się na dłoni. Obudowa komputera ma formę prostopadłościanu o długości krawędzi na poziomie zaledwie kilku centymetrów.

Obudowa KUBB Mini to jeden radiator

Konstrukcja komputera KUBB Mini składa się w zasadzie z płyty głównej z komponentami oraz małej obudowy (82,3 × 82,3 × 72,45 mm), która jest jednym radiatorem. Odprowadza ona ciepło z nagrzanych podzespołów i dlatego Bleu Jour mogło tutaj zrezygnować z jakichkolwiek wentylatorów. Dzięki temu maszyna nie wydaje żadnych dźwięków.

KUBB Mini bazuje na platformie Intel N100 (Alder Lake-N). Producent umieścił tu 4-rdzeniowy procesor, który pracuje z częstotliwością do 3,4 GHz. Układ może być wspomagany przez 8, 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono pamięć SSD NVMe o rozmiarze 512 GB lub 1 TB. Komputer ma także Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, złącza USB 3.2, HDMI 2.0 i Ethernet oraz jest w stanie obsługiwać maksymalnie dwa wyświetlacze o rozdzielczości 4K przy 60 Hz. Nie zabrakło także czytnika kart pamięci microSD.

Pomimo bardzo kompaktowych rozmiarów KUBB Mini z pewnością oferuje całkiem sporo możliwości. Jak na tak mały komputer użytkownicy mogą liczyć na naprawdę dużo. Co z ceną i dostępnością?

Cena małego komputera atrakcyjna

KUBB Mini to komputer, który Bleu Jour finansuje za pośrednictwem platformy IndieGoGo. Maszynę można już zamawiać i ceny zaczynają się od 235 euro. Producent deklaruje, że pierwsze zamówienia będą wysyłane do klientów od grudnia tego roku. Do wyboru jest kilka wariantów kolorystycznych obudowy, w tym czerwony czy pomarańczowy.

"Powodem naszego finansowania społecznościowego jest budowanie świadomości naszej marki i nawiązanie kontaktu z entuzjastami komputerów. Nasz mini PC jest gotowy do masowej produkcji. Wyślemy go w grudniu 2023 r., w tym okresie zawsze będziemy optymalizować produkt" - czytamy w opisie kampanii crowdfundingowej Bleu Jour realizowanej poprzez platformę IndieGoGo.