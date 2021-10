Philips pokazał nowe monitory dla graczy

Nowe monitory to kolejne już urządzenia w ofercie producenta, które otrzymały certyfikat Designed for Xbox. Oznacza on, że dany sprzęt spełnia wszelkie normy wyświetlania obrazu 4K przy wysokiej częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Model Momentum 329M1RV został wyposażony w 32-calową, 10-bitową matrycę IPS o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 px) i odświeżaniu 144Hz. Obsługa technologii DisplayHDR 400 zapewnia lepszą rozpiętość tonalną, jasność oraz kontrast niż urządzenia funkcjonujące wyłącznie w trybie SDR. Płynność wyświetlanego obrazu podnosi obsługiwana przez monitor technologia AMD FreeSync Premium.

W 27-calowym, nowym modelu z linii Momentum zastosowano 10-bitową (98% pokrycia przestrzeni barwowej DCI-P3) matrycę Nano IPS wyświetlającą obraz o maksymalnej rozdzielczości 4K (3840 x 2160 px) i odświeżaniu 144Hz. Produkt cechuje się certyfikatem DisplayHDR 600 i zapewnia wsparcie technologii NVIDIA G-SYNC.

Oba prezentowane monitory wyposażono także w nowe rozwiązanie o nazwie Ambiglow. Diody wokół monitora dają efekt poświaty, dzięki któremu obraz sprawa wrażenie wychodzącego poza obramowanie matrycy.

Dostępność i cena

Monitory Philips 329M1RV i 279M1RV będą dostępne w sprzedaży od listopada w sugerowanych cenach odpowiednio 5055 i 4595 zł.