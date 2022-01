Pomimo tego, że nowy system Microsoftu jest dostępny od niemal 4 miesięcy, jego popularność wśród użytkowników budzi wiele do życzenia. Windows 11 wciąż jest pełen niedoróbek oraz technicznych błędów, które - w standardowy już sposób - są skrupulatnie łatane w kolejnych niewielkich aktualizacjach. Najnowsza z nich ma jednak przynieść nieco więcej.

Jak wynika z oficjalnej zapowiedzi firmy Microsoft - aktualizacja mająca nadejść w najbliższym miesiącu będzie dużo większa od dotychczasowych. Poprawka poza wieloma drobnymi zmianami, ma wprowadzić wyczekiwaną funkcję obsługi aplikacji na Androida. Rozwiązanie to, pierwotnie zapowiadane na premierę nowego systemu, zostało jednak przeniesione i nareszcie ma szanse trafić do użytkowników. Co ciekawe - rozwiązanie wciąż nie będzie bazować na sklepie Google Play, a na specjalnym podsystemie Microsoftu.

Poza tym lutowa poprawka ma także przynieść odświeżony pasek zadań, przywrócić popularny widżet pogodowy, dodać nową możliwość wyciszania oraz delikatnie przeprojektować aplikacje Notatnik oraz i Media Player.

Dokładna data udostępnienia aktualizacji nie jest jeszcze znana.