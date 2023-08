Windows 11 coraz popularniejszy. Do Windowsa 10 jednak daleko

Microsoft zapowiedział system Windows 11 w pierwszej połowie 2021 r. Kilka miesięcy później, w październiku odbyła się rynkowa premiera oprogramowania. Od tego czasu upłynęło blisko dwa lata. Na ilu komputerach zagościła ta wersja okienek od momentu rynkowego debiutu? Szczegóły na ten temat ujawnia ostatnie badanie StatCounter.

Windows 11 na prawie co czwartym komputerze

Według badania StatCounter zrealizowanego na przestrzeni lipca wynika, że Windows 11 zadomowił się na 23,68 proc. wszystkich komputerów. To sporo, ale widzimy też pewną zależność. Od kilku miesięcy mamy do czynienia ze stagnacją i udział tej wersji okienek w zasadzie nie rośnie, a utrzymuje się na stałym poziomie. Próg w postaci 23 proc. został przekroczony w kwietniu 2023 r. i od tego czasu zmiany są już bardzo niewielkie, co zresztą dobrze obrazuje poniższy wykres.

Zdjęcie / StatCounter / materiały prasowe

Liderem rynku systemów operacyjnych jest Windows 10. Ta edycja okienek ma już ponad osiem lat i obecnie pod jej kontrolą pracuje ponad 71 proc. wszystkich komputerów. Jest to więc bardzo podobny wynik do tego sprzed kilku tygodni. Wygląda na to, że przez najbliższe miesiące, a nawet lata pozycja tego oprogramowania jest niezagrożona. Do większych spadków może dojść bliżej planowanego terminu zakończenia wsparcia, co nastąpi w 2025 r.

Windows 11 nie umacnia się na rynku tak szybko, jak to było w przypadku Windows 10. Ten drugi system po dwóch latach na rynku miał już udział przekraczający 36 proc. W kolejnych tylko umacniał własną pozycję do obecnych ponad 70 proc.

W drodze Windows 12

Microsoft jakiś czas temu poinformował, że zmienia cykl wydawniczy okienek i dał w ten sposób jasno do zrozumienia, że za jakiś czas (w 2024 r.) czeka nas premiera systemu Windows 12. Wynika to z faktu, że firma chce wydawać duże wersje własnych OS-ów co około trzy lata. Dlatego też nie spodziewajmy się, że Windows 11 powtórzy rynkowy sukces "dziesiątki". Zanim to nastąpi, to czeka nas debiut kolejnej odsłony okienek, która to na razie owiana jest tajemnicą. Oficjalne informacje na ich temat poznamy pewnie w pierwszej połowie przyszłego roku.