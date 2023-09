Windows 11 dostaje nowe funkcje. Jest coś dla fanów aplikacji Paint

Microsoft pomału szykuje się do premiery kolejnej generacji okienek, czyli systemu Windows 12, który ma zadebiutować w przyszłym roku. Gigant z Redmond nie zapomina jednak o aktualnej wersji oprogramowania. I tak Windows 11 otrzymuje nowe funkcje, które na razie udostępniono w wydaniach poglądowych członkom niejawnego programu beta testów.

Paint zbliżył się trochę do Photoshopa

Paint to aplikacja, która towarzyszy nam w okienkach od lat. Obecnie rozwijana jest niezależnie od systemu i otrzymała nowe funkcje, które nieco przybliżają ją do Photoshopa. Narzędzie z Windows 11 dostało wsparcie dla warstw. Dzięki temu program stanie się bardziej użyteczny w trakcie pracy z wieloma obrazami jednocześnie.

Reklama

Paint z Windows 11 wspiera przezroczystości oraz pozwala na usuwanie tła z obrazu. Dzięki temu narzędzie można wykorzystać w szerszym stopniu niż dotychczas. Oczywiście Photoshopa nie zastąpi, ale do mniej skomplikowanych projektów, gdzie nie potrzeba rozbudowanych narzędzi do edycji, teraz aplikacja nada się jeszcze lepiej. Nowości wprowadzono w wydaniu z numerkiem 11.2308.18.0.

Windows 11 rekomenduje w menu Start strony internetowe

Jeśli korzystacie z menu Start w Windows 11 to zapewne wiecie, że od dłuższego czasu wyświetlane są tam rekomendacje aplikacji do zainstalowania czy plików do otwarcia. Teraz znajdziecie tu również strony internetowe, które warto wyświetlić. Microsoft udostępnił taką nowość w poglądowej wersji systemu, którą w zeszłym tygodniu wprowadzono do kanału Dev.

Zdjęcie Nowe Menu Start z Windows 11 / materiały prasowe

"Strony te będą dla Ciebie spersonalizowane i będą pochodzić z Twojej historii przeglądania. Dzięki temu uzyskasz szybki dostęp do ważnych dla Ciebie stron internetowych." - czytamy w opisie nowej funkcji.

Czy taka funkcja będzie przydatna? O tym musicie zdecydować sami. Na pocieszenie jest fakt, że można to wyłączyć. Jest to możliwe w sekcji Ustawienia, Personalizacja i Start, gdzie znajduje się odpowiedni suwak dezaktywujący takie rekomendacje.

Microsoft na razie udostępnił nowe funkcje z Windows 11 testerom. Na ich wprowadzenie u wszystkich użytkowników okienek trzeba będzie poczekać zapewne co najmniej kilka tygodni.