Windows 11 z praktyczną zmianą w ustawieniach. Będziecie zadowoleni

Microsoft wraz z systemem Windows 10 wprowadził nową sekcję Ustawienia. Wraz z Windows 11 moduł ten ciągle jest rozwijany. Daje on wygodny dostęp do poszczególnych opcji, ale pewnie nieraz mieliście problem, aby znaleźć konkretną funkcję? Wkrótce to się zmieni i te, po które sięgacie najczęściej, otrzymają nowy "dom".

Sekcja Ustawienia z Windows 11 ze spersonalizowanymi opcjami

Microsoft postanowił ułatwić dostęp do wybranych ustawień systemu Windows 11 i odbywa się to poprzez nowy moduł umieszczony w głównym oknie panelu o nazwie Rekomendowane ustawienia, który widać na załączonym niżej zrzucie ekranowym. Co takiego tu znajdziemy?

Zdjęcie Nowy moduł spersonalizowanych ustawień w Windows 11 / Microsoft / materiały prasowe

Nowa sekcja z ustawień systemu Windows 11 grupuje kilka opcji, po które użytkownik sięga najczęściej. Moduł jest więc spersonalizowany pod kątem każdej osoby i jej prywatnych preferencji. Dlatego nasi znajomi zobaczą w tym miejscu pewnie coś innego niż my. Na karcie widać trzy miejsca. Możliwe jednak, że w zależności od rozdzielczości ekranów będzie ich więcej.

Na razie nowość nie jest dostępna dla wszystkich użytkowników systemu Windows 11. Microsoft udostępnił ją członkom niejawnego programu beta testów okienek. Opcja pojawia się w poglądowej kompilacji oprogramowania z numerkiem 22631.2262. Została ona wdrożona w kanale Beta. Na dostępność tej funkcji w finalnej wersji systemu na razie trzeba będzie poczekać.

Microsoft wprowadza kontrowersyjną zmianę

Przy okazji Microsoft przygotował dla użytkowników Windows 11 inną zmianę, ale to rozwiązanie może wam się nie spodobać. Tym razem dotyczy to pola wyszukiwania usługi Windows Search, które odrywa się samoistnie od paska zadań w momencie najechania go kursorem. Jeśli zrobicie to niechcący, to efekt będzie taki sam.

Wspomniana "nowość" została wprowadzona w sierpniowej aktualizacji opcjonalnej dla Windows 11 i to oznacza, że u wszystkich może pojawić się już we wrześniu. Na szczęście można to wyłączyć. Stosowna opcja do dezaktywacji znajduje się w ustawieniach paska zadań (w sekcji personalizacji).

Windows 11 jest drugą co do popularności edycją okienek Microsoftu. Jednak do Windows 10 jeszcze mu daleko. Drugi z systemów operacyjnych znajduje się na około trzech razy więcej komputerów. W drodze jest już kolejna generacja okienek, czyli Windows 12.