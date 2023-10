Microsoft zmienił strategię i planuje teraz wprowadzać do oferty kolejne generacje okienek co trzy lata. To oznacza, że Windows 12 zostanie wprowadzony na rynek już w 2024 roku. Informacje na ten temat zdaje się potwierdzać Intel, który wiąże z nowym oprogramowaniem giganta z Redmond pewne nadzieje. Dlatego też m.in. opracowuje nowe procesory z serii Meteor Lake.

Reklama

Intel twierdzi, że Windows 12 zadebiutuje za rok

Jeden z przedstawicieli Intela, David Zinsner w trakcie konferencji Citi przekazał, że spodziewa się kolejnej generacji systemu operacyjnego Microsoftu w 2024 r. Jego wypowiedzieć widoczna jest niżej.

"Uważamy, że rok 2024 będzie całkiem dobrym rokiem dla klienta, szczególnie ze względu na odświeżenie systemu Windows. Nadal uważamy, że baza instalacyjna jest dość stara i wymaga odświeżenia. Uważamy, że przyszły rok może być tego początkiem, biorąc pod uwagę katalizator w postaci systemu Windows." - powiedział Zinsner na konferencji analityków Citi

Pokrywa się to z wcześniejszymi informacjami na temat premiery Windows 12 w drugiej połowie 2024 r. Jest to efekt nowego harmonogramu wydawniczego przyjętego przez Microsoft jakiś czas temu. Gwoli przypomnienia, Windows 11 zadebiutował na rynku w październiku 2021 r.

Nowe okienka być może w modelu subskrypcji

W międzyczasie pojawiły się informacje o tym, że Microsoft dla Windows 12 może wymagać subskrypcji. Podobnie jest obecnie w przypadku pakietu biurowego Office, gdzie gigant z Redmond odchodzi od pudełkowych wersji z wieczystą licencją. Czy czeka to także okienka?

Sugerują to pewne wzmianki w kodzie systemu Windows z kanału Canary, gdzie doszukano się informacji o subskrypcji. Są to szczegóły obejmujące status, rodzaj oraz edycję Windows. Dokładne plany Microsoftu w tym temacie nie są jednak na razie znane. Możliwe, że będzie to tylko jedna z opcji i pudełkowe wersje nowych okienek również będą oferowane. Wszak już teraz gigant z Redmond udostępnia firmom środowiska operacyjne oparte w modelu subskrypcji i bazujące na rozwiązaniach w chmurze. Na szczegóły przyjdzie nam zapewne poczekać do przyszłego roku i w tym pewnie dowiemy się niewiele.