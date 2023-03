Spis treści: 01 Wiosna w Augustowie

02 Na weekend do Biebrzańskiego Parku Narodowego

03 Wiosenna wycieczka w Bory Tucholskie

04 Karpacz. Doskonałe miejsce na weekendowy wypad

05 Kraków w dwa dni. Co zobaczyć?

06 Zamek w Mosznej. Miejsce rodem z filmów Disneya

07 Pojezierze Iławskie na weekend

08 Weekendowa wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego

09 Dwa wiosenne dni w Szwajcarii Kaszubskiej

10 Warszawa na weekend

Wiosna w Augustowie

Północno-wschodnia Polska to unikatowe przyrodniczo tereny zwane Zielonymi Płucami Polski. W okolicy znajduje się florystyczny rezerwat przyrody Brzozowy Grąd oraz część rezerwatu przyrody Stara Ruda. Sam Augustów położony jest nad malowniczym Jeziorem Studzienicznym, gdzie znajduje się wiele atrakcji wodnych (np. rejsy po jeziorze), a także miejsca na długie spacery czy pikniki. W stolicy powiatu augustowskiego można odwiedzić również Muzeum Ziemi Augustowskiej, zabytkowe kamienice i kościoły czy też układ urbanistyczny centrum miasta z XVI-XIX wieku.

Zdjęcie Biebrzański Park Narodowy / 123RF/PICSEL

Na weekend do Biebrzańskiego Parku Narodowego

Największy park narodowy w Polsce zajmuje obszar niemal 60 tys. hektarów. Położony jest w dolinie rzeki Biebrzy, której silne meandry tworzą największy w naszym kraju zespół torfowisk i mokradeł. Biebrzański Park Narodowy to idealne miejsce do obserwowania zagrożonych w skali kraju i kontynentu gatunków roślin, ptaków i innych zwierząt. Cisza i spokój połączone z nauką o rodzimej faunie i florze to idealny sposób na wiosenny wypad dla całej rodziny.

Wiosenna wycieczka w Bory Tucholskie

Położony na Równinie Tucholskiej obszar to jeden z największych polskich kompleksów leśnych. Wiosenne spacery w dorzeczu Brdy i Wdy są nie tylko przyjemne i relaksujące, ale również ciekawe ze względu na możliwość spotkania przeróżnych gatunków fauny i flory. Bory Tucholskie obfitują w drzewa takie jak brzozy, dęby i sosny, pod którymi można znaleźć wiele gatunków leśnych owoców. Podczas spacerów można zaobserwować takie zwierzęta jak czapla siwa, orzeł bielik czy wydra.

Zdjęcie Karpacz od lat cieszy się dużą popularnością, nie tylko wśród polskich turystów / 123RF/PICSEL

Karpacz. Doskonałe miejsce na weekendowy wypad

Znacznie mniejszy ruch, niż w sezonie narciarskim oraz piękne, górskie widoki to powody, dla których warto wybrać Karpacz, jako miejsce na spędzenie wiosennego weekendu. W Karkonoszach każdy znajdzie coś dla siebie. Miłośnicy wędrówek — cudowne trasy trekkingowe, fani relaksu — obiekty z szeroką ofertą SPA, a zwolennicy zwiedzania — atrakcje takie jak Karkonoskie Tajemnice, Muzeum Zabawek i Świątynię Wang.

Zdjęcie Kraków / 123RF/PICSEL

Kraków w dwa dni. Co zobaczyć?

Historyczna stolica Polski to idealne miejsce na wiosenny weekendowy wypad. Co trzeba zwiedzić w Krakowie podczas dwudniowego pobytu? Na liście nie może zabraknąć Bulwarów Wiślanych, Kazimierza, Kopalni soli w Wieliczce, Kopca Kościuszki, Rynku Głównego, Starego Miasta czy Wawelu. Oprócz tego wysłuchanie hejnału mariackiego z wieży Kościoła Mariackiego oraz pyszne jedzenie w jednej z krakowskich restauracji przy dźwiękach grajków ulicznych.

Zdjęcie Park i zamek w Mosznej / 123RF/PICSEL

Zamek w Mosznej. Miejsce rodem z filmów Disneya

Wieś Moszna leży w powiecie krapkowickim, w województwie opolskim. Zamieszkuje ją niewiele ponad 300 osób, jednak główną atrakcją tego miejsca jest pałac rodem z filmów Disneya. Został wybudowany w XVIII wieku, posiada 365 pomieszczeń oraz 99 wież i wieżyczek.

Wokół pałacu roztacza się dwustuhektarowy park, który w dawnych czasach zwiedzano łódkami. Po spacerze można zjeść obiad w restauracji umiejscowionej w sali balowej, a następnie zrelaksować się w palmiarni.

Pojezierze Iławskie na weekend

Mazury Zachodnie znajdują się poza głównym szlakiem turystycznym. Dzięki temu na Pojezierzu Iławskim spotkamy znacznie mniejsze tłumy, niż w Giżycku, Mikołajkach czy Mrągowie, lecz nie mniej malownicze krajobrazy. Najlepszym sposobem na spędzenie czasu na Mazurach jest oczywiście aktywny wypoczynek — kajaki lub żagle. Dodatkowo wiosną na Pojezierzu Iławskim spotkamy bujną, soczyście zieloną roślinność, która sama zachęci do spacerów i wypoczynku na zewnątrz.

Zdjęcie Słowiński Park Narodowy / 123RF/PICSEL

Weekendowa wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego

Prawie o połowę mniejszy od Biebrzańskiego Parku Narodowego, Słowiński Park Narodowy położony jest między Łebą a Rowami. Jest to część Wybrzeża Słowińskiego, które ⅓ powierzchni to wody śródlądowe, a pozostała — bagna, lasy i wydmy. Właśnie w tych dwóch miejscowościach najlepiej jest obrać bazę wypadową, by połączyć rowerowe wycieczki po Słowińskim Parku Narodowym i spacery brzegiem Morza Bałtyckiego w celu zdrowotnego wdychania jodu.

Dwa wiosenne dni w Szwajcarii Kaszubskiej

W części centralnej Pojezierza Kaszubskiego znajduje się obszar zwany Szwajcarią Kaszubską. Bogactwo krajobrazów (jeziora, lasy, łąki, wzniesienia) łączy się atrakcjami turystycznymi tego regionu. Wybierając się na weekend do Szwajcarii Kaszubskiej, trzeba spróbować regionalnych przysmaków takich jak dania z dziczyzny, gęsiny oraz ryb, a także odwiedzić magiczne kręgi z początków naszej ery. Podczas pobytu nie można zapomnieć o wejściu na wieżę widokową Wieżyca (329 m n.p.m.), z której rozciąga się piękny widok na całe Pojezierze Kaszubskie.

Zdjęcie Warszawa / 123RF/PICSEL

Warszawa na weekend

Stolica Polski, podobnie jak Kraków, to również idealne miejsce na wiosenny weekend. Lista rzeczy, które warto zobaczyć, jest naprawdę imponująca: Centrum Nauki Kopernik, Łazienki Królewskie, Multimedialny Park Fontann, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Narodowe, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Ogród Saski, Pałac Kultury i Nauki, Pałac Prezydencki, Plac Zamkowy, Pola Mokotowskie, Stare miasto, Syrenka i Zamek Królewski. Możliwe, że dwa dni to będzie za mało by zwiedzić najpopularniejsze atrakcje stolicy.

