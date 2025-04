Eksperci uważają, że kamera została opuszczona na głębokość 180 metrów w latach 70. ubiegłego wieku przez Loch Ness Investigation Bureau - grupę badawczą, która próbowała udokumentować istnienie tajemniczego stworzenia. I leżała tam aż do ostatnich testów podwodnych pojazdu autonomicznego Boaty McBoatface, który przypadkiem zahaczył o nią śrubą napędową, wyciągając ją na powierzchnię.

Niestety, jeśli liczyliście na kilka ciekawych ujęć Nessie, to nic z tego - na kliszy ich nie było, ale inżynierom udało się odzyskać kilka fotografii ukazujących mroczne, zamglone wody jeziora. Jak przekonuje Adrian Shine z The Loch Ness Project, wieloletni badacz jeziora, który pomógł zidentyfikować znalezisko, najpewniej jest to jedna z sześciu kamer rozmieszczonych na dnie jeziora (trzy z nich zaginęły podczas burzy).