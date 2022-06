Pałac wersalski

Każdego roku ponad osiem milionów osób przybywa na przedmieścia Paryża, aby móc zobaczyć pałac królewski w Wersalu. Obiekt będący symbolem władzy i potęgi, a także przepychu, bogactwa oraz luksusu powstał w XVII wieku z inicjatywy Ludwika XIV i przez lata pełnił funkcję rezydencji kolejnych francuskich królów.

Prace nad budową trwały dekadami, a według niektórych szacunków pochłonęły więcej pieniędzy niż cały ówczesny roczny dochód Francji, co doskonale pokazuje skalę całego przedsięwzięcia.

Wielki Mur Chiński

Niemal 10 milionów turystów rocznie postanawia odwiedzić Wielki Mur Chiński, okrzyknięty jednym z siedmiu cudów świata nowożytnego. Wybudowany przeszło dwa tysiące lat temu system fortyfikacji przetrwał fragmentarycznie do dziś, dzięki czemu możemy na własne oczy zobaczyć efekt niezwykłej wytrwałości milionów robotników.

Łączna długość wszystkich wzniesionych odcinków przekracza 21000 kilometrów, co oznacza, że muru starczyłoby, aby otoczyć całą Polskę aż sześć razy. Co ciekawe, od 1999 roku na konstrukcji co roku odbywają się zawody maratońskie.

Zdjęcie Wielki Mur Chiński osiąga nieprawdopodobne rozmiary / Pixabay.com

Bazylika Sacré-Cœur

Na szczycie paryskiego wzgórza Montmartre wybudowano bazylikę ku czci Serca Jezusowego nazywaną również sercem całego miasta. Rocznie miejsce to odwiedza ponad 10 milionów turystów, którzy oprócz zwiedzenia prawdziwej perełki architektonicznej mogą również podziwiać niesamowitą panoramę stolicy Francji.

Bazylika św. Piotra na Watykanie

Jeden z największych kościołów na świecie może poszczycić się również jedną z największych liczb turystów, a o mowa nawet o 11 milionach osób, które w ciągu roku odwiedzają bazylikę św. Piotra na Watykanie.

XVI-wieczne arcydzieło budowlane może pomieścić naraz nawet 60 tysięcy osób. Oprócz bycia wyjątkowo ważnym miejscem dla katolicyzmu obiekt stanowi również dom dla wielu dzieł sztuki takich jak na przykład "Pieta" Michała Anioła.

Zdjęcie Watykan cieszy się dużą liczbą turystów / Pixabay.com

Katedra Notre-Dame w Paryżu

Najpopularniejszym zabytkiem w Europie oraz goszczącą najwięcej osób na świecie świątynią katolicką jest Katedra Notre-Dame w Paryżu. Niemal 14 milionów osób każdego roku decydowało się na odwiedzenie tego miejsca, gdy jeszcze było to możliwe.

Papież Aleksander III zaingerował budowę świątyni w 1163 roku, a prace zakończone dopiero w 1345 roku, 164 lata po śmierci duchownego. Tak długie roboty spowodowały, że ostateczny wygląd obiektu stał się wypadkową różnych wizji kilku architektów. Wkrótce ta wypadkowa stała się prawdziwym symbolem Francji.

Zakazane Miasto

Tytuł "najczęściej odwiedzanego zabytku na świecie" nosi znajdujące się w centrum Pekinu Zakazane Miasto. Cesarskie pałace dynastii Ming i Qing rocznie odwiedza około 18 milionów turystów. Przez wieki dostęp do nich miała zaledwie garstka osób, a każdy kto na własną rękę chciał zobaczyć je z bliska, szybko żegnał się z życiem.

Zdjęcie Chiny na szczycie rankingu / Pixabay.com