​Airbus A330 - mija 29 lat od jego oblatania

Airbus A330 to szerokokadłubowy, dwusilnikowy samolot pasażerski o zasięgu od 7400 do 13 430 km (w zależności od wersji), który może przewieźć 335 pasażerów lub 70 000 kg ładunku. Dla modeli A330 przewidziano silniki Rolls-Royce Trent 700 oraz silniki Pratt & Whitney PW4168. Pierwszym przewoźnikiem, który zamówił samoloty Airbus A330 był Swissair.

W 1992 r. wystąpiły problemy ze skrzydłami, które należało wzmocnić. Niektórzy operatorzy przestraszyli się i wycofali z zamówień. Pokaz samolotu odbył się 14 października 1992 r., a jego oblotu dokonano 2 listopada 1992 r. Na tamten moment był to największy samolot komercyjny z dwoma silnikami (w 1994 r. pokonał go Boeing 777).



Airbus A330 otrzymał certyfikaty JAA i FAA w październiku 1993 r., a pierwszym użytkownikiem tego modelu stała się linia Air Inter (w styczniu 1994 roku). Niestety, 30 czerwca 1994 r. podczas lotu testowego w okolicach Tuluzy jeden z testowanych A330 się rozbił. Zginęło dwóch członków załogi i pięciu inżynierów. ETOPS, czyli zezwolenie na lot w odległości x minut od najbliższego lotniska dla A330 zwiększano stopniowo. W 1995 r. jeden z modeli uzyskał ETOPS-240.



Do floty PLL LOT Airbus A330 trafił w 2013 r., a pierwszy lot odbył się 12 kwietnia tego samego roku na trasie Warszawa-Chicago.

