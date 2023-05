Wizzair - jaki bagaż?

Jak na tanie linie przystało, węgierski Wizzair oferuje pasażero niedrogie bilety na samolot, jednak z pewnymi zastrzeżeniami. Najtańsza taryfa tego przewoźnika jest z reguły atrakcyjna, jednak pasażerowie muszą liczyć się z istnieniem pewnej niedogodności. Otóż kupując bilet Wizzair mamy prawo wzięcia na pokład tylko 1 sztuki bagażu podręcznego.

Jest to niewielki plecak lub torebka, która musi mieć wymiary 40 x 30 x 20 cm. Waga bagażu podręcznego nie może przekraczać 10 kg i musi zmieścić się pod fotelem umieszczonym przed nami. W przypadku krótkiego wypadu to nie problem - pakowanie bagażu podręcznego może być bardzo efektywne i pozwoli nam na komfortowe spędzenie szybkiego urlopu.

Reklama

Zdjęcie Bagaż podręczny i walizka podręczna Wizzair. / Wizzair / materiał zewnętrzny

Korzystając z dodatkowej taryfy, możemy dobrać do naszego biletu większy bagaż na pokład samolotu - walizka podręczna o wymiarach 55 x 40 x 23 cm i wadze do 10 kg pozwoli na zabranie ze sobą większej liczby ubrań czy przedmiotów codziennego użytku. Jeżeli jednak wybieramy się na dłuższe wakacje, to przyda się nam bagaż rejestrowany. Wizzair udostępnił taką opcję za dodatkową dopłatą.

Bagaż rejestrowany Wizzair - walizka, jakie ma wymiary?

Jeżeli potrzebujemy wziąć ze sobą więcej ubrań i nie tylko, to z pomocąp przyjdzie większa walizka. Bagaż rejestrowany Wizzair pozwala na wzięcie ze sobą walizki lub torby, której wymiary nie przekraczają 149 x 119 x 171 cm. Taka opcja jest oczywiście dodatkowo płatna. Łącznie, na pokład samolotu tych linii lotniczych możemy wziąć 3 rodzaje bagażu:

Bagaż Wizzair - wymiary i waga:

Bagaż podręczny (do 10 kg) o wymiarach 40 x 30 x 20 cm

Walizka podręczna (do 10 kg) o wymiarach 55 x 40 x 23 cm

Bagaż rejestrowarny 149 x 119 x 171 cm

Zdjęcie Bagaż rejestrowany Wizzair. / Wizzair / materiał zewnętrzny

Co ważne, walizka w Wizzair może mieć wagę do 10, 20, 26 lub 32 kilogramów. Pozwala to na dostosowanie wymiaru bagażu do naszych preferencji i potrzeb. Jest to o tyle przydatne, że przewożenie alkoholu czy innych płynów w bagażu rejestrowanym jest dozwolone - a nie można tego samego zrobić w przypadku małego plecaka (o ile chcemy dokonać zakupów przed przejściem kontroli bezpieczeństwa).

Cena bagażu rejestrowanego Wizzair

Walizka rejestrowana Wizzair - cena:

10 kg (sezon niski) - od 5 do 59 euro

10 kg (sezon wysoki) - od 6 do 71,50 euro

20 kg (sezon niski) - od 8 do 79 euro

20 kg (sezon wysoki) - od 9 do 95 euro

26 kg (sezon niski) - od 12 do 90 euro

26 kg (sezon wysoki) - od 13 do 107 euro

32 kg (sezon niski) - od 14 do 101 euro

32 kg (sezon wysoki) - od 15 do 119,50 euro

Podane ceny dotyczą zakupu bagażu rejestrowanego online. W przypadku chęci dodania walizki tuż przed odlotem na lotnisku, będą one zdecydowanie większe - choć ustalono konkretne kwoty bez widełek.

Bagaż rejestrowany Wizzair - zakup na lotnisku:



20 kg - 60 euro

26 kg - 90 euro

32 kg - 120 euro

Zasadniczo ceny bagażu rejestrowanego w liniach Wizzair są różne. Wpływa na nią sezon i obłożenie danego lotu, choć warto zaznaczyć, że dość rzadko osiągają górną granicę widełek. Przeważnie standardowa walizka 20 kg to koszt około 200 zł w jedną stronę. Warto pamiętać, aby wykupić dany bagaż również na drogę powrotną - w innym wypadku nie będziemy mogli wziąć naszej walizki do domu, lub czeka nas wysoki koszt poniesiony na lotnisku.

Kiedy jest sezon wysoki Wizzair?

Warto zauważyć, że podane ceny walizek rejestrowanych są uzależnione w dużej mierze od tego, kiedy odbywa się nasz lot. Zgodnie z informacjami na stronie Wizzair, wyszczególnia się 3 sezony wysokie w ciągu roku. Są to:

Wielkanoc - od 1 do 27 kwietnia

Sezon letni - od 12 czerwca do 27 września

Boże Narodzenie - od 15 grudnia do 10 stycznia

Jak widać, najdłużej trwa okres typowo wakacyjny, czyli czas, kiedy najchętniej wybieramy się na wakacje. Jeżeli chcemy kupić bagaż rejestrowany Wizzair, to najtaniej będzie to zrobić zimą lub jesienią. Poza tym, maj to również czas na urlop - a wtedy, zdaniem przewoźnika, sezon jest niski.