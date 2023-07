Kto nie chciałby spędzić choćby jednej nocy w luksusowym zamku, ciesząc się wystawnymi wnętrzami, znakomitym jedzeniem i zapierającymi dech w piersiach krajobrazami?

W Europie jest wiele zamków i pałaców, które warto zwiedzić. W niektórych z nich można nawet przenocować. Przedstawiamy jedne z najpiękniejszych i najbardziej bajkowych miejsc w Europie.

Zamek w Mosznej na Górnym Śląsku

Zamek w Mosznej jest prawdziwie bajkowy. Wyróżnia się 99 wieżami i 365 pomieszczeniami. W dodatku otacza go ponad stuhektarowy park, w którym rosną kilkusetletnie dęby oraz lipy. Ta zabytkowa rezydencja położona jest we wsi Moszna, w województwie opolskim. Turyści mogą skusić się zarówno na zwiedzanie pałacu, jak i na zostanie w nim na noc.

Nocleg w jednym z luksusowych apartamentów z pewnością będzie niezapomniany.

Zamek Karpniki w Polsce

Zamek Karpniki to jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce, w którym w dodatku możemy się zatrzymać. Ma średniowieczną fosę, liczne korytarze, luksusowe komnaty, a wejścia do niego strzeże wieża. Budowla położona jest 12 km od Jeleniej Góry, przy stawach i w otoczeniu zieleni. Jej historia sięga XV wieku

Na obecny kształt zamku największy wpływ miała rodzina Hohenzollernów, która tuż po zakupie zaczęła przystosowywać posiadłość do swoich potrzeb, przy czym w czasie przebudowy zachowano wiele elementów z pierwotnej budowli obronnej. Po wojnie obiekt popadał stopniowo w ruinę, jednak w roku 2009 zakupiła go deweloperska spółka, która postawiła sobie za cel przywrócenie mu dawnej świetności.

Obecnie w zamku można spędzić miło czas, przy czym polecany jest on zwłaszcza na romantyczny pobyt we dwoje. Sama miejscowość Karpniki leży zaś u stóp Gór Sokolich.

Zamek Schönburg w Niemczech

Położony na wzgórzu w pobliżu miejscowości Oberwesel zamek Schönburg leży na lewym brzegu rzeki Ren. Pierwsza historyczna wzmianka o nim pochodzi z roku 1149. Jego budowa została ukończona w XII wieku. W czasie swojego istnienia zamek przechodził w różne ręce, aż jego zniszczenia dokonały wojska francuskie w roku 1689, w czasie Wojny Dziewięcioletniej. Na szczęście pod koniec XIX wieku został odbudowany i dziś można się nawet w nim zatrzymać. W zamku mieści się luksusowy hotel i restauracja.

Chateau du Grand-Luce we Francji

Wnętrza tego zamku naprawdę zapierają dech w piersiach. Położony jest w dolinie Loary i został zbudowany w roku 1760. Zyskał nazwę na cześć wioski, w której się znajduje. Turyści, którzy zechcą go zobaczyć na własne oczy, będą mogli zwiedzić między innymi salę balową i klasycystyczne ogrody. W luksusowych apartamentach Hotelu Chateau du Grand-Luce można się zatrzymać zarówno na romantyczny weekend, jak i na relaksujący urlop. Pokoje nawiązują wystrojem do czasów panowania króla Ludwika XV.

Château Gütsch w Szwajcarii

Jednym z najpiękniejszy europejskich zamków jest szwajcarski zamek Gütsch, zbudowany na wzór bawarskiego zamku Neuschwanstein. Luksusowy zamek został zbudowany na wzgórzu, z którego rozpościera się zarówno widok na miasto, jak i Jezioro Czterech Kantonów. W roku 2007 właścicielem zamku stał się rosyjski oligarcha, Alexander Lebedev, a hotelem zarządza jego syn.

Chateau de Brissac we Francji

Zamek w Brissac to jeden z najpiękniejszych zamków nad Loarą, ulokowany w gminie Brissac-Quincé, w departamencie Maine i Loara, we Francji. Zbudowany został w XI wieku jako zamek obronny. Został poważnie zniszczony w czasie wojny z hugenotami i miał być nawet zburzony, jednak został przekazany przez Henryka IV Karolowi II de Cossé wraz z funduszami na odbudowę. Był to dowód wdzięczności za okazane poparcie.

Zamek obecnie nadal jest w posiadaniu członka rodziny de Cossé. Słynie ze swojego piękna i jest chętnie odwiedzany przez turystów. Ma aż 7 pięter i luksusowe pokoje, w których można się zatrzymać.

