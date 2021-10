Burdż al-Arab otwarte dla zwiedzających. Hotel w Dubaju oferuje wycieczki z przewodnikiem

321 metrów wysokości i charakterystyczny kształt, przypominający wydęty wiatrem żagiel. Wieża Burdż al-Arab (lub Burj al-Arab) stała się jedną z ikon Dubaju, miasta pretendującego do światowej stolicy luksusu.

Hotel został otwarty w 1999 jako, jak to określili jego właściciele, "jedyny na świecie hotel siedmiogwiazdkowy". Od tego czasu rozbudza wyobraźnię niejednego turysty, podróżnika, ale także miłośnika spędzania czasu w miejscach o wysokim standardzie.

Jak dotąd zajrzeć do wnętrza mogli jedyni ci, którzy wynajęli pokój przynajmniej na jedną noc. Sęk w tym, że ceny zaczynają się od 5,5 tys. złotych. Teraz ma się to jednak zmienić. Za 399 dirhamów (czyli około 430 złotych) można wykupić półtoragodzinną wycieczkę z przewodnikiem po Burdż al-Arab.

Według zapowiedzi pracowników hotelu, grupy startujące co 15 minut zobaczą nie tylko kapiące bogactwem pomieszczenia, ale także pamiątki zebrane po wydarzeniach, które odbyły się na terenie obiektu - między innymi płyty Davida Guetty, których DJ używał podczas "lockdownego" koncertu United at Home.

Zdjęcie Wycieczka po Burdż al-Arab będzie kosztować około 400 złotych / Kreuzer, Martin/Travel Collection / East News

Oczywiście za dopłatą można doświadczyć czegoś ekstra. W jednej z hotelowych kawiarni zwiedzający będą mieli możliwość skosztowania herbaty lub lampki szampana z widokiem na morze. W menu znalazła się też kawa z 24-karatowym złotem. Koszt: około 100 złotych.

- Jesteśmy zachwyceni tym, że możemy ogłosić otwarcie Burdż al-Arab dla zwiedzających - mówi w wywiadach główny kierownik hotelu, Ermanno Zanini. - To idealna szansa na to, by doświadczyć majestatu znanego na całym świecie obiektu.