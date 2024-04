Chcesz zostać pilotem samolotu? Jest okazja od LOT

Spis treści: 01 LOT rekrutuje pilotów

LOT rekrutuje pilotów

Trasy krajowe, połączenia w Europie, a nawet i za ocean czy do dalekiej Azji - życie pilota w PLL LOT z pewnością jest ciekawe. Rodzimy przewoźnik jest obecny niemal na całym świecie i w dalszym ciągu planuje rozwój swojej siatki połączeń. Nowe trasy wymagają jednak nie tylko samolotów, ale i odpowiednio licznej załogi - w tym i samych pilotów, którzy wezmą odpowiedzialność za stery maszyn w charakterystycznych niebiesko-białych malowaniach.

Jeżeli marzyliście o tym, aby zostać pilotem samolotu pasażerskiego rodzimego przewoźnika, to jest ku temu świetna okazja. W kwietniu PLL LOT rozpoczął kampanię rekrutacyjną skierowaną do pilotów. Celem jest powiększenie załogi pilotów, którzy będą operować na istniejących i przyszłych trasach realizowanych przez polskie linie lotnicze LOT.

Poleć w przyszłość

LOT poszukuje pilotów pod hasłem "Pilot the future", zachęcając potencjalnych kandydatów do dołączenia do załogi. Zwiększanie liczby wyszkolonego personelu to konieczność, aby przewoźnik mógł w dalszym ciągu rozwijać nowe połączenia, czy też zwiększać częstotliwość na obecnych już trasach. Oferta linii może wydawać się atrakcyjna - dostęp do szkoleń jest oczywisty, świetnie brzmi też operowanie na lotach międzynarodowych i stała baza w Warszawie.

Branża lotnicza notuje dynamiczny wzrost z roku na rok. Najnowsze prognozy IATA potwierdzają, że w latach 2023-2040 ruch pasażerski będzie rósł 4,2% rocznie, osiągając blisko 8 miliardów pasażerów w 2040 roku. Oznacza to dwukrotny wzrost światowego ruchu pasażerskiego względem 2019 roku. Polskie Linie Lotnicze LOT w odpowiedzi na te prognozy oraz realizację strategii, aktywnie zachęcają do dołączenia do załogi kokpitowej. Dorota Dmuchowska, członek zarządu ds. operacyjnych PLL LOT

To jednak nie wszystko, bo dużym atutem pracy jako pilot PLL LOT (zdaniem samego zainteresowanego) jest zróżnicowana flota przewoźnika. Pierwsze kroki pilota u nowego pracodawcy będą stawiane na cenionych maszynach Embraer czy klasykach, jak Boeing 737. Później pojawić ma się możliwość latania Dreamlinerem, który jest wykorzystywany na najdłuższych i najważniejszych trasach.

Ambitne plany PLL LOT

Polski przewoźnik już jakiś czas temu podzielił się swoimi planami rozwoju na kilkanaście lat do przodu. Informowaliśmy was m.in. o nowych trasach, które mogą pojawić się w ofercie przewoźnika. Jak jednak wspomniałem wcześniej, rozwój to również szkolenie załogi i powiększanie jej o kolejnych wykwalifikowanych pracowników różnych działów - w tym i tych, którzy operują na poszczególnych trasach.

Program rekrutacji pilotów jest elementem większej strategii, której celem jest rozwój rodzimych linii.

Jako narodowy przewoźnik o globalnym zasięgu dokonujemy szeregu innowacji w obszarze technologii oraz stale powiększamy siatkę połączeń i nie mam wątpliwości, że praca dla firmy spod znaku żurawia to ogromny powód do dumy. Serdecznie więc zapraszam do zgłoszeń. Dorota Dmuchowska, członek zarządu ds. operacyjnych PLL LOT

LOT nie chce zostać w tyle i ma zamiar z wyprzedzeniem przygotować się na pojawiające się trendy, a także na większe zapotrzebowanie pasażerów na całym świecie.