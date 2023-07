Chcesz zwiedzić ten kraj? Zapłacisz 1000 zł podatku turystycznego dziennie

Buthan ogłasza promocję jak z supermarketu

Wygląda jednak na to, że nawet bogaci turyści nie są zadowoleni z tej wysokiej opłaty, bo władze Bhutanu zmuszone były zorganizować akcję promocyjną rodem z popularnego sklepu, czyli dorzucić kilka dni bez opłat gratis.

I tak, turyści zostający na miejscu dłużej niż cztery dni, mogą zostać cztery dodatkowe dni bez opłat, a podróżujący, którzy zapłacą za 12 dni, mogą zostać cały miesiąc. Co jednak ciekawe, "zachęta" dotyczy tylko turystów, którzy płacą w dolarach, a nie gości z sąsiednich Indii, którzy płacą w rupiach.

Jak wyjaśnia Dorji Dhradhul, dyrektor generalny Departamentu Turystyki, od stycznia tego roku Bhutan odwiedziło ponad 47 tys. turystów, a kraj jest na dobrej drodze do osiągnięcia 86 tys. gości do końca roku, co w porównaniu z około 315 600 w 2019 r. wypada blado.

Jeśli więcej turystów zostanie dłużej w Bhutanie, turystyka może pomóc naszej gospodarce w szybszym rozwoju komentuje Dorji Dhradhul, dyrektor generalny Departamentu Turystyki.