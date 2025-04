Pamiętacie plemię, które w 2018 roku zaatakowało próbującego je nawracać amerykańskiego misjonarza Johna Allena Chau, co skończyło się dla niego tragicznie? Wygląda na to, że nie do wszystkich docierają takie argumenty, bo kolejny śmiałek nielegalnie udał się na Sentinel Północny, by podjąć próbę kontaktu z zamieszkującą wyspę ludnością, słynącą z wrogiego nastawienia do świata zewnętrznego.