Czarna skrzynka w samolocie wcale nie jest czarna. Jaki ma kolor?

Oprac.: Tomasz Wróblewski Podróże

Podróże samolotem cieszą się dziś ogromną popularnością. Mimo że latanie jest statystycznie najbezpieczniejszym środkiem transportu, to co jakiś czas dochodzi do groźnych katastrof lotniczych z dużą liczbą ofiar. Aby zrozumieć przyczyny tych tragicznych zdarzeń, korzysta się z czarnej skrzynki. Co rejestrują te urządzenia?

Zdjęcie Czarna skrzynka tak naprawdę nie jest czarna. / Aviation-images/UIG Diverse/East News / East News